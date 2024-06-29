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Демократической партии некем заменить Байдена на выборах, пишут СМИ - РИА Новости, 29.06.2024
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22:44 29.06.2024 (обновлено: 23:23 29.06.2024)
https://ria.ru/20240629/zamena-1956383512.html
Демократической партии некем заменить Байдена на выборах, пишут СМИ
Демократической партии некем заменить Байдена на выборах, пишут СМИ - РИА Новости, 29.06.2024
Демократической партии некем заменить Байдена на выборах, пишут СМИ
Демократической партии некем заменить президента США Джо Байдена на предстоящих в ноябре выборах, пишет журнал Time. РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T22:44
2024-06-29T23:23
в мире
сша
мичиган
атланта
джо байден
дональд трамп
камала харрис
предвыборные дебаты трампа и байдена
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Демократической партии некем заменить президента США Джо Байдена на предстоящих в ноябре выборах, пишет журнал Time. По информации издания, даже если глава государства сам откажется от участия в выборах, то партия может оказаться "в еще более затруднительном положении" из-за вынужденной спешки в выдвижении кандидата. &quot;Стоит также отметить, что явного фаворита нет: вице-президент Камала Харрис отстает от Трампа по опросам гораздо сильнее, чем Байден. Хотя такие восходящие звезды, как (конгрессмен Хаким. — Прим. ред.) Джеффрис или губернатор Мичигана Гретхен Уитмер, выглядят привлекательными вариантами, &lt;...&gt; у них тоже есть свои недостатки, и было бы беспрецедентно, если бы новичок-кандидат в президенты создал полноценную инфраструктуру кампании на таком позднем этапе&quot;, — говорится в статье.Накануне директор по коммуникациям кампании действующего американского лидера Майкл Тайлер заявил, что в штабе Байдена не обсуждают его выход из гонки. Редакционный совет The New York Times призвал главу государства отказаться от участия в выборах. Газета The Washington Post представила список из десяти демократов на замену Байдену. Американские СМИ сходятся во мнении, что действующий президент США неудачно выступил на первых дебатах с предшественником Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на пятницу в Атланте. Байден запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а по завершении мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда его супруга Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться от Байдена в качестве претендента на пост и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия.Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20240628/debaty-1956055841.html
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сша
мичиган
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в мире, сша, мичиган, атланта, джо байден, дональд трамп, камала харрис, предвыборные дебаты трампа и байдена
В мире, США, Мичиган, Атланта, Джо Байден, Дональд Трамп, Камала Харрис, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
Демократической партии некем заменить Байдена на выборах, пишут СМИ

Time: Демократической партии некем заменить Байдена на выборах президента США

© AP Photo / Gerald HerbertПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Демократической партии некем заменить президента США Джо Байдена на предстоящих в ноябре выборах, пишет журнал Time.
По информации издания, даже если глава государства сам откажется от участия в выборах, то партия может оказаться "в еще более затруднительном положении" из-за вынужденной спешки в выдвижении кандидата.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
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28 июня, 12:30
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"Стоит также отметить, что явного фаворита нет: вице-президент Камала Харрис отстает от Трампа по опросам гораздо сильнее, чем Байден. Хотя такие восходящие звезды, как (конгрессмен Хаким. — Прим. ред.) Джеффрис или губернатор Мичигана Гретхен Уитмер, выглядят привлекательными вариантами, <...> у них тоже есть свои недостатки, и было бы беспрецедентно, если бы новичок-кандидат в президенты создал полноценную инфраструктуру кампании на таком позднем этапе", — говорится в статье.

Накануне директор по коммуникациям кампании действующего американского лидера Майкл Тайлер заявил, что в штабе Байдена не обсуждают его выход из гонки. Редакционный совет The New York Times призвал главу государства отказаться от участия в выборах. Газета The Washington Post представила список из десяти демократов на замену Байдену.
Телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
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Вчера, 06:07
Американские СМИ сходятся во мнении, что действующий президент США неудачно выступил на первых дебатах с предшественником Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на пятницу в Атланте. Байден запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а по завершении мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда его супруга Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться от Байдена в качестве претендента на пост и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
Телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
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Вчера, 06:28
 
В миреСШАМичиганАтлантаДжо БайденДональд ТрампКамала ХаррисПредвыборные дебаты Трампа и Байдена
 
 
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