Демократической партии некем заменить Байдена на выборах, пишут СМИ

Демократической партии некем заменить Байдена на выборах, пишут СМИ

2024-06-29T22:44

2024-06-29T22:44

2024-06-29T23:23

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Демократической партии некем заменить президента США Джо Байдена на предстоящих в ноябре выборах, пишет журнал Time. По информации издания, даже если глава государства сам откажется от участия в выборах, то партия может оказаться "в еще более затруднительном положении" из-за вынужденной спешки в выдвижении кандидата. "Стоит также отметить, что явного фаворита нет: вице-президент Камала Харрис отстает от Трампа по опросам гораздо сильнее, чем Байден. Хотя такие восходящие звезды, как (конгрессмен Хаким. — Прим. ред.) Джеффрис или губернатор Мичигана Гретхен Уитмер, выглядят привлекательными вариантами, <...> у них тоже есть свои недостатки, и было бы беспрецедентно, если бы новичок-кандидат в президенты создал полноценную инфраструктуру кампании на таком позднем этапе", — говорится в статье.Накануне директор по коммуникациям кампании действующего американского лидера Майкл Тайлер заявил, что в штабе Байдена не обсуждают его выход из гонки. Редакционный совет The New York Times призвал главу государства отказаться от участия в выборах. Газета The Washington Post представила список из десяти демократов на замену Байдену. Американские СМИ сходятся во мнении, что действующий президент США неудачно выступил на первых дебатах с предшественником Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на пятницу в Атланте. Байден запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а по завершении мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда его супруга Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться от Байдена в качестве претендента на пост и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия.Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

