Демократической партии некем заменить Байдена на выборах, пишут СМИ
Time: Демократической партии некем заменить Байдена на выборах президента США
© AP Photo / Gerald HerbertПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Gerald Herbert
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Демократической партии некем заменить президента США Джо Байдена на предстоящих в ноябре выборах, пишет журнал Time.
По информации издания, даже если глава государства сам откажется от участия в выборах, то партия может оказаться "в еще более затруднительном положении" из-за вынужденной спешки в выдвижении кандидата.
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"Стоит также отметить, что явного фаворита нет: вице-президент Камала Харрис отстает от Трампа по опросам гораздо сильнее, чем Байден. Хотя такие восходящие звезды, как (конгрессмен Хаким. — Прим. ред.) Джеффрис или губернатор Мичигана Гретхен Уитмер, выглядят привлекательными вариантами, <...> у них тоже есть свои недостатки, и было бы беспрецедентно, если бы новичок-кандидат в президенты создал полноценную инфраструктуру кампании на таком позднем этапе", — говорится в статье.
Накануне директор по коммуникациям кампании действующего американского лидера Майкл Тайлер заявил, что в штабе Байдена не обсуждают его выход из гонки. Редакционный совет The New York Times призвал главу государства отказаться от участия в выборах. Газета The Washington Post представила список из десяти демократов на замену Байдену.
Американские СМИ сходятся во мнении, что действующий президент США неудачно выступил на первых дебатах с предшественником Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на пятницу в Атланте. Байден запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а по завершении мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда его супруга Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться от Байдена в качестве претендента на пост и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.