В Сербии проводят задержания после нападения у посольства Израиля
"Вечерне новости": в Сербии полиция задерживает связанных с напавшим на жандарма
© AP Photo / Marko DrobnjakovicПолиция на месте происшествия, где мужчина стрелял из арбалета в сотрудника жандармерии, который охранял посольство Израиля в Белграде. 29 июня 2024
© AP Photo / Marko Drobnjakovic
Полиция на месте происшествия, где мужчина стрелял из арбалета в сотрудника жандармерии, который охранял посольство Израиля в Белграде. 29 июня 2024
БЕЛГРАД, 29 июн - РИА Новости. Полиция Сербии проводит задержания лиц, связанных с ранившим жандарма и нейтрализованным у посольства Израиля в Белграде террористом, сообщает портал массового издания "Вечерне новости".
"Нападавшим был 25-летний Милош Жуйович... Он был женат и жил в Нови-Пазаре. Работал доставщиком еды в одной известной фирме", - говорится в сообщении портала издания.
По данным газеты, в настоящее время "в Нови-Пазаре проходят обыски и задержания связанных с нападавшим".
Глава МВД Ивица Дачич заявил в субботу, что нападение и ранение из арбалета сотрудника жандармерии у посольства Израиля, при котором нападавший был нейтрализован, расследуется как теракт. По его словам в Белграде уже задержаны несколько человек.
Сербский премьер и экс-министр обороны Милош Вучевич заявил, что государство Сербия сможет решительно ответить на угрозу терроризма.
С осуждением теракта и словами поддержки сотрудникам МВД также выступил экс-глава ведомства, нынешний министр обороны Братислав Гашич.
МВД сообщило в субботу, что около 11.00 (12.00 мск) неизвестный, чья личность устанавливается, стрелял из арбалета в сотрудника жандармерии, который охранял посольство Израиля и ранил его в шею. Жандарм М.Й. 1990 года рождения при самообороне применил оружие и нейтрализовал нападавшего, который скончался от полученных ранений.
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