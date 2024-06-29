https://ria.ru/20240629/zaderzhaniya-1956363182.html

В Сербии проводят задержания после нападения у посольства Израиля

В Сербии проводят задержания после нападения у посольства Израиля - РИА Новости, 29.06.2024

В Сербии проводят задержания после нападения у посольства Израиля

Полиция Сербии проводит задержания лиц, связанных с ранившим жандарма и нейтрализованным у посольства Израиля в Белграде террористом, сообщает портал массового... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T19:40

2024-06-29T19:40

2024-06-29T22:30

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БЕЛГРАД, 29 июн - РИА Новости. Полиция Сербии проводит задержания лиц, связанных с ранившим жандарма и нейтрализованным у посольства Израиля в Белграде террористом, сообщает портал массового издания "Вечерне новости". "Нападавшим был 25-летний Милош Жуйович... Он был женат и жил в Нови-Пазаре. Работал доставщиком еды в одной известной фирме", - говорится в сообщении портала издания. По данным газеты, в настоящее время "в Нови-Пазаре проходят обыски и задержания связанных с нападавшим". Глава МВД Ивица Дачич заявил в субботу, что нападение и ранение из арбалета сотрудника жандармерии у посольства Израиля, при котором нападавший был нейтрализован, расследуется как теракт. По его словам в Белграде уже задержаны несколько человек. Сербский премьер и экс-министр обороны Милош Вучевич заявил, что государство Сербия сможет решительно ответить на угрозу терроризма.С осуждением теракта и словами поддержки сотрудникам МВД также выступил экс-глава ведомства, нынешний министр обороны Братислав Гашич.МВД сообщило в субботу, что около 11.00 (12.00 мск) неизвестный, чья личность устанавливается, стрелял из арбалета в сотрудника жандармерии, который охранял посольство Израиля и ранил его в шею. Жандарм М.Й. 1990 года рождения при самообороне применил оружие и нейтрализовал нападавшего, который скончался от полученных ранений.Терроризм - это опаснейшее преступление. Борьба с ним является важнейшей общемировой задачей.

https://ria.ru/20240629/posolstvo-1956322849.html

https://ria.ru/20240524/libre-1948243093.html

https://ria.ru/20240629/serbiya-1956337968.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, сербия, белград (город), ивица дачич, милош вучевич, братислав гашич