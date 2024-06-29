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В Сербии проводят задержания после нападения у посольства Израиля - РИА Новости, 29.06.2024
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19:40 29.06.2024 (обновлено: 22:30 29.06.2024)
https://ria.ru/20240629/zaderzhaniya-1956363182.html
В Сербии проводят задержания после нападения у посольства Израиля
В Сербии проводят задержания после нападения у посольства Израиля - РИА Новости, 29.06.2024
В Сербии проводят задержания после нападения у посольства Израиля
Полиция Сербии проводит задержания лиц, связанных с ранившим жандарма и нейтрализованным у посольства Израиля в Белграде террористом, сообщает портал массового... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T19:40
2024-06-29T22:30
в мире
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белград (город)
ивица дачич
милош вучевич
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БЕЛГРАД, 29 июн - РИА Новости. Полиция Сербии проводит задержания лиц, связанных с ранившим жандарма и нейтрализованным у посольства Израиля в Белграде террористом, сообщает портал массового издания "Вечерне новости". "Нападавшим был 25-летний Милош Жуйович... Он был женат и жил в Нови-Пазаре. Работал доставщиком еды в одной известной фирме", - говорится в сообщении портала издания. По данным газеты, в настоящее время "в Нови-Пазаре проходят обыски и задержания связанных с нападавшим". Глава МВД Ивица Дачич заявил в субботу, что нападение и ранение из арбалета сотрудника жандармерии у посольства Израиля, при котором нападавший был нейтрализован, расследуется как теракт. По его словам в Белграде уже задержаны несколько человек. Сербский премьер и экс-министр обороны Милош Вучевич заявил, что государство Сербия сможет решительно ответить на угрозу терроризма.С осуждением теракта и словами поддержки сотрудникам МВД также выступил экс-глава ведомства, нынешний министр обороны Братислав Гашич.МВД сообщило в субботу, что около 11.00 (12.00 мск) неизвестный, чья личность устанавливается, стрелял из арбалета в сотрудника жандармерии, который охранял посольство Израиля и ранил его в шею. Жандарм М.Й. 1990 года рождения при самообороне применил оружие и нейтрализовал нападавшего, который скончался от полученных ранений.Терроризм - это опаснейшее преступление. Борьба с ним является важнейшей общемировой задачей.
https://ria.ru/20240629/posolstvo-1956322849.html
https://ria.ru/20240524/libre-1948243093.html
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в мире, израиль, сербия, белград (город), ивица дачич, милош вучевич, братислав гашич
В мире, Израиль, Сербия, Белград (город), Ивица Дачич, Милош Вучевич, Братислав Гашич
В Сербии проводят задержания после нападения у посольства Израиля

"Вечерне новости": в Сербии полиция задерживает связанных с напавшим на жандарма

© AP Photo / Marko DrobnjakovicПолиция на месте происшествия, где мужчина стрелял из арбалета в сотрудника жандармерии, который охранял посольство Израиля в Белграде. 29 июня 2024
Полиция на месте происшествия, где мужчина стрелял из арбалета в сотрудника жандармерии, который охранял посольство Израиля в Белграде. 29 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© AP Photo / Marko Drobnjakovic
Полиция на месте происшествия, где мужчина стрелял из арбалета в сотрудника жандармерии, который охранял посольство Израиля в Белграде. 29 июня 2024
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 29 июн - РИА Новости. Полиция Сербии проводит задержания лиц, связанных с ранившим жандарма и нейтрализованным у посольства Израиля в Белграде террористом, сообщает портал массового издания "Вечерне новости".
"Нападавшим был 25-летний Милош Жуйович... Он был женат и жил в Нови-Пазаре. Работал доставщиком еды в одной известной фирме", - говорится в сообщении портала издания.
Место происшествия, где мужчина стрелял из арбалета в сотрудника жандармерии, который охранял посольство Израиля в Сербии - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
МИД Израиля сообщил, что пострадавших при ЧП у посольства в Белграде нет
Вчера, 14:53
По данным газеты, в настоящее время "в Нови-Пазаре проходят обыски и задержания связанных с нападавшим".
Глава МВД Ивица Дачич заявил в субботу, что нападение и ранение из арбалета сотрудника жандармерии у посольства Израиля, при котором нападавший был нейтрализован, расследуется как теракт. По его словам в Белграде уже задержаны несколько человек.
Сербский премьер и экс-министр обороны Милош Вучевич заявил, что государство Сербия сможет решительно ответить на угрозу терроризма.
С осуждением теракта и словами поддержки сотрудникам МВД также выступил экс-глава ведомства, нынешний министр обороны Братислав Гашич.
Израильский флаг - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
В посольство Израиля в Брюсселе бросили страйкбольную гранату
24 мая, 20:10
МВД сообщило в субботу, что около 11.00 (12.00 мск) неизвестный, чья личность устанавливается, стрелял из арбалета в сотрудника жандармерии, который охранял посольство Израиля и ранил его в шею. Жандарм М.Й. 1990 года рождения при самообороне применил оружие и нейтрализовал нападавшего, который скончался от полученных ранений.
Терроризм - это опаснейшее преступление. Борьба с ним является важнейшей общемировой задачей.
Милош Вучевич
Премьер Сербии заявил, что страна решительно ответит на угрозу терроризма
Вчера, 16:26
 
В миреИзраильСербияБелград (город)Ивица ДачичМилош ВучевичБратислав Гашич
 
 
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