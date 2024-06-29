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Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 29.06.2024
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13:41 29.06.2024 (обновлено: 13:47 29.06.2024)
https://ria.ru/20240629/yuzhnaya-1956313456.html
Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю
Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 29.06.2024
Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, отразили атаку, ВСУ потеряли более 430 военнослужащих, три бронемашины, сообщили в РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T13:41
2024-06-29T13:47
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, отразили атаку, ВСУ потеряли более 430 военнослужащих, три бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 56-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад, а также 214-го батальона "Опфор" ВСУ в районах населенных пунктов Зализнянское, Григоровка, Часов Яр, Калинина и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.Также, по данным ведомства, отражена контратака подразделений 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ."Противник потерял более 430 военнослужащих, три боевые бронированные машины и восемь автомобилей", - сообщили в Минобороны.Кроме того, по информации министерства, в ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены две 155-мм гаубицы М777 производства США, 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, три 152-мм орудия Д-20, 122-мм гаубица Д-30, 105 мм гаубица L-119 производства Великобритании, боевая машина 122-мм РСЗО "Град", радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и две станции радиоэлектронной борьбы.Кроме того, уничтожены пять полевых складов боеприпасов ВСУ.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю

Минобороны: военные "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, отразили атаку, ВСУ потеряли более 430 военнослужащих, три бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 56-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад, а также 214-го батальона "Опфор" ВСУ в районах населенных пунктов Зализнянское, Григоровка, Часов Яр, Калинина и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
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Также, по данным ведомства, отражена контратака подразделений 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ.
"Противник потерял более 430 военнослужащих, три боевые бронированные машины и восемь автомобилей", - сообщили в Минобороны.
Кроме того, по информации министерства, в ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены две 155-мм гаубицы М777 производства США, 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, три 152-мм орудия Д-20, 122-мм гаубица Д-30, 105 мм гаубица L-119 производства Великобритании, боевая машина 122-мм РСЗО "Град", радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и две станции радиоэлектронной борьбы.
Кроме того, уничтожены пять полевых складов боеприпасов ВСУ.
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