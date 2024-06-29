Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю
Минобороны: военные "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, отразили атаку, ВСУ потеряли более 430 военнослужащих, три бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 56-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад, а также 214-го батальона "Опфор" ВСУ в районах населенных пунктов Зализнянское, Григоровка, Часов Яр, Калинина и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
Также, по данным ведомства, отражена контратака подразделений 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ.
"Противник потерял более 430 военнослужащих, три боевые бронированные машины и восемь автомобилей", - сообщили в Минобороны.
Кроме того, по информации министерства, в ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены две 155-мм гаубицы М777 производства США, 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, три 152-мм орудия Д-20, 122-мм гаубица Д-30, 105 мм гаубица L-119 производства Великобритании, боевая машина 122-мм РСЗО "Град", радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и две станции радиоэлектронной борьбы.
Кроме того, уничтожены пять полевых складов боеприпасов ВСУ.