https://ria.ru/20240629/yuzhnaya-1956313456.html

Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю

Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 29.06.2024

Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю

Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, отразили атаку, ВСУ потеряли более 430 военнослужащих, три бронемашины, сообщили в РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T13:41

2024-06-29T13:41

2024-06-29T13:47

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, отразили атаку, ВСУ потеряли более 430 военнослужащих, три бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 56-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад, а также 214-го батальона "Опфор" ВСУ в районах населенных пунктов Зализнянское, Григоровка, Часов Яр, Калинина и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.Также, по данным ведомства, отражена контратака подразделений 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ."Противник потерял более 430 военнослужащих, три боевые бронированные машины и восемь автомобилей", - сообщили в Минобороны.Кроме того, по информации министерства, в ходе контрбатарейной борьбы за сутки поражены две 155-мм гаубицы М777 производства США, 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, три 152-мм орудия Д-20, 122-мм гаубица Д-30, 105 мм гаубица L-119 производства Великобритании, боевая машина 122-мм РСЗО "Град", радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и две станции радиоэлектронной борьбы.Кроме того, уничтожены пять полевых складов боеприпасов ВСУ.

https://ria.ru/20240629/drony-1956307774.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность