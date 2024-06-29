https://ria.ru/20240629/yaponiya-1956323362.html

Пост генпрокурора Японии впервые займет женщина

Пост генпрокурора Японии впервые займет женщина - РИА Новости, 29.06.2024

Пост генпрокурора Японии впервые займет женщина

Впервые пост генерального прокурора Японии займет женщина, решение об этом было принято на заседании правительства в пятницу. РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T14:54

2024-06-29T14:54

2024-06-29T15:23

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ТОКИО, 29 июн – РИА Новости. Впервые пост генерального прокурора Японии займет женщина, решение об этом было принято на заседании правительства в пятницу. Пост генерального прокурора займет 61-летняя Наоми Унэмото. Сейчас она возглавляет высокую прокуратуру Токио, в ее ведении находятся окружные прокуратуры 10 префектур, в том числе Токио, Йокогамы (префектура Канагава), Сайтамы, Тибы и других. Она возглавляет высокую прокуратуру Токио с 1 января прошлого года и также стала первой женщиной и на этом посту. В Японии широко освещается проблема недостаточного представительства женщин на руководящих постах, поэтому каждый случай, когда женщина возглавляет крупную структуру или ведомство, становится поводом для освещения в прессе.

https://ria.ru/20231024/posol-1904831758.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, токио, япония, канагава