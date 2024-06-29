https://ria.ru/20240629/yaponiya-1956323362.html
Пост генпрокурора Японии впервые займет женщина
Пост генпрокурора Японии впервые займет женщина - РИА Новости, 29.06.2024
Пост генпрокурора Японии впервые займет женщина
Впервые пост генерального прокурора Японии займет женщина, решение об этом было принято на заседании правительства в пятницу. РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T14:54
2024-06-29T14:54
2024-06-29T15:23
в мире
токио
япония
канагава
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ТОКИО, 29 июн – РИА Новости. Впервые пост генерального прокурора Японии займет женщина, решение об этом было принято на заседании правительства в пятницу. Пост генерального прокурора займет 61-летняя Наоми Унэмото. Сейчас она возглавляет высокую прокуратуру Токио, в ее ведении находятся окружные прокуратуры 10 префектур, в том числе Токио, Йокогамы (префектура Канагава), Сайтамы, Тибы и других. Она возглавляет высокую прокуратуру Токио с 1 января прошлого года и также стала первой женщиной и на этом посту. В Японии широко освещается проблема недостаточного представительства женщин на руководящих постах, поэтому каждый случай, когда женщина возглавляет крупную структуру или ведомство, становится поводом для освещения в прессе.
https://ria.ru/20231024/posol-1904831758.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, токио, япония, канагава
В мире, Токио, Япония, Канагава
Пост генпрокурора Японии впервые займет женщина
Пост генпрокурора Японии впервые займет женщина, 61-летняя Наоми Унэмото