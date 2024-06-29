Рейтинг@Mail.ru
Пост генпрокурора Японии впервые займет женщина - РИА Новости, 29.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:54 29.06.2024 (обновлено: 15:23 29.06.2024)
https://ria.ru/20240629/yaponiya-1956323362.html
Пост генпрокурора Японии впервые займет женщина
Пост генпрокурора Японии впервые займет женщина - РИА Новости, 29.06.2024
Пост генпрокурора Японии впервые займет женщина
Впервые пост генерального прокурора Японии займет женщина, решение об этом было принято на заседании правительства в пятницу. РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T14:54
2024-06-29T15:23
в мире
токио
япония
канагава
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1d/1956328171_0:118:1000:681_1920x0_80_0_0_28b8f8ea34f520aa24cef2ee843cea44.jpg
ТОКИО, 29 июн – РИА Новости. Впервые пост генерального прокурора Японии займет женщина, решение об этом было принято на заседании правительства в пятницу. Пост генерального прокурора займет 61-летняя Наоми Унэмото. Сейчас она возглавляет высокую прокуратуру Токио, в ее ведении находятся окружные прокуратуры 10 префектур, в том числе Токио, Йокогамы (префектура Канагава), Сайтамы, Тибы и других. Она возглавляет высокую прокуратуру Токио с 1 января прошлого года и также стала первой женщиной и на этом посту. В Японии широко освещается проблема недостаточного представительства женщин на руководящих постах, поэтому каждый случай, когда женщина возглавляет крупную структуру или ведомство, становится поводом для освещения в прессе.
https://ria.ru/20231024/posol-1904831758.html
токио
япония
канагава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1d/1956328171_4:0:987:737_1920x0_80_0_0_9fa171aaecd527d2a8085915d9602e1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, токио, япония, канагава
В мире, Токио, Япония, Канагава
Пост генпрокурора Японии впервые займет женщина

Пост генпрокурора Японии впервые займет женщина, 61-летняя Наоми Унэмото

© Фото : Public Prosecutors OfficeНаоми Унэмото
Наоми Унэмото - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© Фото : Public Prosecutors Office
Наоми Унэмото. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 29 июн – РИА Новости. Впервые пост генерального прокурора Японии займет женщина, решение об этом было принято на заседании правительства в пятницу.
Пост генерального прокурора займет 61-летняя Наоми Унэмото. Сейчас она возглавляет высокую прокуратуру Токио, в ее ведении находятся окружные прокуратуры 10 префектур, в том числе Токио, Йокогамы (префектура Канагава), Сайтамы, Тибы и других. Она возглавляет высокую прокуратуру Токио с 1 января прошлого года и также стала первой женщиной и на этом посту.
В Японии широко освещается проблема недостаточного представительства женщин на руководящих постах, поэтому каждый случай, когда женщина возглавляет крупную структуру или ведомство, становится поводом для освещения в прессе.
Акира Муто - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
Новым послом Японии в России станет Акира Муто
24 октября 2023, 04:57
 
В миреТокиоЯпонияКанагава
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала