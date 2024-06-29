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В Новосибирске арестовали бывшего полицейского, обвиняемого во взятках - РИА Новости, 29.06.2024
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14:22 29.06.2024 (обновлено: 14:52 29.06.2024)
https://ria.ru/20240629/vzyatki-1956318771.html
В Новосибирске арестовали бывшего полицейского, обвиняемого во взятках
В Новосибирске арестовали бывшего полицейского, обвиняемого во взятках - РИА Новости, 29.06.2024
В Новосибирске арестовали бывшего полицейского, обвиняемого во взятках
Суд в Новосибирске заключил под стражу обвиняемого во взятках экс-начальника управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции по делам... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T14:22
2024-06-29T14:52
происшествия
россия
новосибирская область
новосибирск
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НОВОСИБИРСК, 29 июн – РИА Новости. Суд в Новосибирске заключил под стражу обвиняемого во взятках экс-начальника управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции по делам несовершеннолетних главка МВД России по Новосибирской области, сообщает в субботу прокуратура региона. "Суд с учетом мнения государственного обвинителя удовлетворил ходатайство следователя, обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на один месяц 29 суток, до 28 августа 2024 года", - говорится в сообщении. По данным ведомства, следователь СУСК РФ по Новосибирской области по материалам ФСБ возбудил в отношении экс-начальника управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Новосибирской области уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки). По данным следственного управления, с 2016 по 2019 год в то время сотрудник полиции, систематически получал от жителя города Новосибирска деньги в качестве взятки на общую сумму более 4 миллионов рублей. Взятки, как считает следствие, предназначались за общее покровительство и непринятие мер к пресечению незаконных финансовых операций.
https://ria.ru/20240323/ekstraditsiya-1935174207.html
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происшествия, россия, новосибирская область, новосибирск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Новосибирская область, Новосибирск, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Новосибирске арестовали бывшего полицейского, обвиняемого во взятках

В Новосибирске арестовали экс-полицейского за взятки более чем на 4 млн рублей

© Прокуратура Новосибирской области/TelegramОбвиняемый во взятках экс-начальник управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции по делам несовершеннолетних главка МВД России по Новосибирской области в зале суда
Обвиняемый во взятках экс-начальник управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции по делам несовершеннолетних главка МВД России по Новосибирской области в зале суда
© Прокуратура Новосибирской области/Telegram
Обвиняемый во взятках экс-начальник управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции по делам несовершеннолетних главка МВД России по Новосибирской области в зале суда
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НОВОСИБИРСК, 29 июн – РИА Новости. Суд в Новосибирске заключил под стражу обвиняемого во взятках экс-начальника управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции по делам несовершеннолетних главка МВД России по Новосибирской области, сообщает в субботу прокуратура региона.
«
"Суд с учетом мнения государственного обвинителя удовлетворил ходатайство следователя, обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на один месяц 29 суток, до 28 августа 2024 года", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, следователь СУСК РФ по Новосибирской области по материалам ФСБ возбудил в отношении экс-начальника управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Новосибирской области уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки).
По данным следственного управления, с 2016 по 2019 год в то время сотрудник полиции, систематически получал от жителя города Новосибирска деньги в качестве взятки на общую сумму более 4 миллионов рублей. Взятки, как считает следствие, предназначались за общее покровительство и непринятие мер к пресечению незаконных финансовых операций.
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