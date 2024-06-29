https://ria.ru/20240629/vzyatki-1956318771.html

В Новосибирске арестовали бывшего полицейского, обвиняемого во взятках

В Новосибирске арестовали бывшего полицейского, обвиняемого во взятках - РИА Новости, 29.06.2024

В Новосибирске арестовали бывшего полицейского, обвиняемого во взятках

Суд в Новосибирске заключил под стражу обвиняемого во взятках экс-начальника управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции по делам... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T14:22

2024-06-29T14:22

2024-06-29T14:52

происшествия

россия

новосибирская область

новосибирск

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1d/1956322672_210:0:1271:597_1920x0_80_0_0_3b84d58553a08d005a8648e1e7412768.jpg

НОВОСИБИРСК, 29 июн – РИА Новости. Суд в Новосибирске заключил под стражу обвиняемого во взятках экс-начальника управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции по делам несовершеннолетних главка МВД России по Новосибирской области, сообщает в субботу прокуратура региона. "Суд с учетом мнения государственного обвинителя удовлетворил ходатайство следователя, обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на один месяц 29 суток, до 28 августа 2024 года", - говорится в сообщении. По данным ведомства, следователь СУСК РФ по Новосибирской области по материалам ФСБ возбудил в отношении экс-начальника управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Новосибирской области уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки). По данным следственного управления, с 2016 по 2019 год в то время сотрудник полиции, систематически получал от жителя города Новосибирска деньги в качестве взятки на общую сумму более 4 миллионов рублей. Взятки, как считает следствие, предназначались за общее покровительство и непринятие мер к пресечению незаконных финансовых операций.

https://ria.ru/20240323/ekstraditsiya-1935174207.html

https://ria.ru/20240112/vzyatka-1920935683.html

россия

новосибирская область

новосибирск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, новосибирская область, новосибирск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)