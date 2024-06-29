https://ria.ru/20240629/vypuskniki-1956246328.html

Московские выпускники исполнили гимн России на празднике в парке Горького

Московские выпускники исполнили гимн России на празднике в парке Горького - РИА Новости, 29.06.2024

Московские выпускники исполнили гимн России на празднике в парке Горького

Столичные выпускники спели гимн Российской Федерации на празднике по случаю окончания школы в московском парке Горького, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T00:54

2024-06-29T00:54

2024-06-29T05:59

владимир путин

россия

горький

стас костюшкин

антон токарев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1d/1956245363_0:194:2951:1854_1920x0_80_0_0_2bebd5450eea0e4f57d50e5c6c0525bf.jpg

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Столичные выпускники спели гимн Российской Федерации на празднике по случаю окончания школы в московском парке Горького, передает корреспондент РИА Новости.После большого концерта, на котором пели многие отечественные звезды, выпускники спели гимн России. На сцену вышли представители всех столичных школ, а остальные ребята подпевали им. Перед этим ребят в видеосообщении поздравил президент Владимир Путин. Во время концерта на сцену выступали GAYAZOV$ BROTHERS$, Стас Костюшкин, DAVA, MARGO, Антон Токарев, Катя Лель, Филипп Киркоров, Бьянка, Artik&Asti, "Винтаж", Татьяна Куртукова, SHAMAN, Баста и другие.

https://ria.ru/20240628/putin-1956013827.html

россия

горький

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия, горький, стас костюшкин, антон токарев