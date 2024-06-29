https://ria.ru/20240629/vypuskniki-1956246328.html
Московские выпускники исполнили гимн России на празднике в парке Горького
Московские выпускники исполнили гимн России на празднике в парке Горького - РИА Новости, 29.06.2024
Московские выпускники исполнили гимн России на празднике в парке Горького
Столичные выпускники спели гимн Российской Федерации на празднике по случаю окончания школы в московском парке Горького, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T00:54
2024-06-29T00:54
2024-06-29T05:59
владимир путин
россия
горький
стас костюшкин
антон токарев
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Столичные выпускники спели гимн Российской Федерации на празднике по случаю окончания школы в московском парке Горького, передает корреспондент РИА Новости.После большого концерта, на котором пели многие отечественные звезды, выпускники спели гимн России. На сцену вышли представители всех столичных школ, а остальные ребята подпевали им. Перед этим ребят в видеосообщении поздравил президент Владимир Путин. Во время концерта на сцену выступали GAYAZOV$ BROTHERS$, Стас Костюшкин, DAVA, MARGO, Антон Токарев, Катя Лель, Филипп Киркоров, Бьянка, Artik&Asti, "Винтаж", Татьяна Куртукова, SHAMAN, Баста и другие.
https://ria.ru/20240628/putin-1956013827.html
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владимир путин, россия, горький, стас костюшкин, антон токарев
Владимир Путин, Россия, Горький, Стас Костюшкин, Антон Токарев
Московские выпускники исполнили гимн России на празднике в парке Горького
Столичные выпускники спели гимн России на празднике в парке Горького