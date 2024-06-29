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Московские выпускники исполнили гимн России на празднике в парке Горького - РИА Новости, 29.06.2024
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00:54 29.06.2024 (обновлено: 05:59 29.06.2024)
https://ria.ru/20240629/vypuskniki-1956246328.html
Московские выпускники исполнили гимн России на празднике в парке Горького
Московские выпускники исполнили гимн России на празднике в парке Горького - РИА Новости, 29.06.2024
Московские выпускники исполнили гимн России на празднике в парке Горького
Столичные выпускники спели гимн Российской Федерации на празднике по случаю окончания школы в московском парке Горького, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T00:54
2024-06-29T05:59
владимир путин
россия
горький
стас костюшкин
антон токарев
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Столичные выпускники спели гимн Российской Федерации на празднике по случаю окончания школы в московском парке Горького, передает корреспондент РИА Новости.После большого концерта, на котором пели многие отечественные звезды, выпускники спели гимн России. На сцену вышли представители всех столичных школ, а остальные ребята подпевали им. Перед этим ребят в видеосообщении поздравил президент Владимир Путин. Во время концерта на сцену выступали GAYAZOV$ BROTHERS$, Стас Костюшкин, DAVA, MARGO, Антон Токарев, Катя Лель, Филипп Киркоров, Бьянка, Artik&amp;Asti, "Винтаж", Татьяна Куртукова, SHAMAN, Баста и другие.
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владимир путин, россия, горький, стас костюшкин, антон токарев
Владимир Путин, Россия, Горький, Стас Костюшкин, Антон Токарев
Московские выпускники исполнили гимн России на празднике в парке Горького

Столичные выпускники спели гимн России на празднике в парке Горького

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВыпускные в Москве
Выпускные в Москве - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Выпускные в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Столичные выпускники спели гимн Российской Федерации на празднике по случаю окончания школы в московском парке Горького, передает корреспондент РИА Новости.
После большого концерта, на котором пели многие отечественные звезды, выпускники спели гимн России. На сцену вышли представители всех столичных школ, а остальные ребята подпевали им.
Перед этим ребят в видеосообщении поздравил президент Владимир Путин.
Во время концерта на сцену выступали GAYAZOV$ BROTHERS$, Стас Костюшкин, DAVA, MARGO, Антон Токарев, Катя Лель, Филипп Киркоров, Бьянка, Artik&Asti, "Винтаж", Татьяна Куртукова, SHAMAN, Баста и другие.
Путин поздравил выпускников с окончанием школы
Путин поздравил российских выпускников
Вчера, 09:11
 
Владимир ПутинРоссияГорькийСтас КостюшкинАнтон Токарев
 
 
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