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В нескольких районах Курской области объявили опасность атаки БПЛА
В нескольких районах Курской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 29.06.2024
В нескольких районах Курской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена в шести районах Курской области, сообщил в субботу врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T17:11
2024-06-29T17:11
2024-06-29T17:15
курская область
специальная военная операция на украине
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в шести районах Курской области, сообщил в субботу врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале."Беловский, Глушковский, Кореневский, Рыльский, Суджанский, Хомутовский районы: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - написал он.Он отметил, что силы и средства ПВО приведены в готовность.
https://ria.ru/20240629/spetsoperatsiya-1956316537.html
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курская область, алексей смирнов (политик)
Курская область, Специальная военная операция на Украине, Алексей Смирнов (политик)
В нескольких районах Курской области объявили опасность атаки БПЛА
Власти: в нескольких районах Курской области объявили опасность атаки БПЛА