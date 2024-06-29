https://ria.ru/20240629/vdnkh-1956319644.html

В Музее городского хозяйства на ВДНХ в субботу пройдет эко-программа

В Музее городского хозяйства на ВДНХ в субботу пройдет эко-программа - РИА Новости, 29.06.2024

В Музее городского хозяйства на ВДНХ в субботу пройдет эко-программа

Экологическую программу подготовили на ВДНХ, павильон №5, в Москве в субботу, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T14:28

2024-06-29T14:28

2024-06-29T14:28

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889332017_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_283d739328f75d9718511b38504ac7f9.jpg

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Экологическую программу подготовили на ВДНХ, павильон №5, в Москве в субботу, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Экологическую программу подготовили в Музее городского хозяйства на ВДНХ совместно с региональным оператором по обращению с отходами", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что в 13.00 начнётся торжественная церемония награждения студентов колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26, которые стали победителями экологического конкурса объемных картин из вторсырья и конкурса "Мой экогерой". "В 14.00 юные гости музея примут участие в мастер-классе "Лето в городе" и смастерят необычный фонарик. В 15.00 слушатели лекции "Изобретение пластика: от бильярдных шаров до мусорных островов" узнают, как правильно поступать с пластиком", - уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20240629/den_molodezhi-1956245058.html

https://ria.ru/20240628/festival-1955971981.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва