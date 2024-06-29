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В Музее городского хозяйства на ВДНХ в субботу пройдет эко-программа - РИА Новости, 29.06.2024
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14:28 29.06.2024
https://ria.ru/20240629/vdnkh-1956319644.html
В Музее городского хозяйства на ВДНХ в субботу пройдет эко-программа
В Музее городского хозяйства на ВДНХ в субботу пройдет эко-программа - РИА Новости, 29.06.2024
В Музее городского хозяйства на ВДНХ в субботу пройдет эко-программа
Экологическую программу подготовили на ВДНХ, павильон №5, в Москве в субботу, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T14:28
2024-06-29T14:28
москва
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Экологическую программу подготовили на ВДНХ, павильон №5, в Москве в субботу, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Экологическую программу подготовили в Музее городского хозяйства на ВДНХ совместно с региональным оператором по обращению с отходами", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что в 13.00 начнётся торжественная церемония награждения студентов колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26, которые стали победителями экологического конкурса объемных картин из вторсырья и конкурса "Мой экогерой". "В 14.00 юные гости музея примут участие в мастер-классе "Лето в городе" и смастерят необычный фонарик. В 15.00 слушатели лекции "Изобретение пластика: от бильярдных шаров до мусорных островов" узнают, как правильно поступать с пластиком", - уточняется в сообщении.
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В Музее городского хозяйства на ВДНХ в субботу пройдет эко-программа

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкАрка главного входа ВДНХ
Арка главного входа ВДНХ - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Арка главного входа ВДНХ. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Экологическую программу подготовили на ВДНХ, павильон №5, в Москве в субботу, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Экологическую программу подготовили в Музее городского хозяйства на ВДНХ совместно с региональным оператором по обращению с отходами", - говорится в сообщении ведомства.
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Отмечается, что в 13.00 начнётся торжественная церемония награждения студентов колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26, которые стали победителями экологического конкурса объемных картин из вторсырья и конкурса "Мой экогерой".
"В 14.00 юные гости музея примут участие в мастер-классе "Лето в городе" и смастерят необычный фонарик. В 15.00 слушатели лекции "Изобретение пластика: от бильярдных шаров до мусорных островов" узнают, как правильно поступать с пластиком", - уточняется в сообщении.
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