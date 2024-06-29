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В Оренбуржье шесть вагонов с цементом сошли с рельсов
В Оренбуржье шесть вагонов с цементом сошли с рельсов - РИА Новости, 29.06.2024
В Оренбуржье шесть вагонов с цементом сошли с рельсов
Шесть вагонов с цементом сошли с рельсов в оренбургском Новотроицке, три из них опрокинулись, пострадавших нет, сообщает уральская транспортная прокуратура. РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T14:16
2024-06-29T14:16
2024-06-29T14:16
происшествия
новотроицк
уфа
сход пассажирского поезда с рельс в коми
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УФА, 29 июн - РИА. Шесть вагонов с цементом сошли с рельсов в оренбургском Новотроицке, три из них опрокинулись, пострадавших нет, сообщает уральская транспортная прокуратура. "Утром на путях необщего пользования ООО "Аккерман Цемент" на станции Западная в г. Новотроицке при проведении маневровых работ произошёл сход шести вагонов с цементом, три из которых с опрокидыванием. Пострадавших нет, ущерб окружающей среде не причинен",- говорится в сообщении. В прокуратуре отметили, что для координации деятельности правоохранительных органов на место происшествия выехал Орский транспортный прокурор. Ведутся восстановительные работы.
https://ria.ru/20240402/vagony-1937388110.html
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происшествия, новотроицк, уфа, сход пассажирского поезда с рельс в коми
Происшествия, Новотроицк, Уфа, Сход пассажирского поезда с рельс в Коми
В Оренбуржье шесть вагонов с цементом сошли с рельсов
В Новотроицке шесть вагонов с цементом сошли с рельсов, пострадавших нет