https://ria.ru/20240629/vagony-1956318107.html

В Оренбуржье шесть вагонов с цементом сошли с рельсов

В Оренбуржье шесть вагонов с цементом сошли с рельсов - РИА Новости, 29.06.2024

В Оренбуржье шесть вагонов с цементом сошли с рельсов

Шесть вагонов с цементом сошли с рельсов в оренбургском Новотроицке, три из них опрокинулись, пострадавших нет, сообщает уральская транспортная прокуратура. РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T14:16

2024-06-29T14:16

2024-06-29T14:16

происшествия

новотроицк

уфа

сход пассажирского поезда с рельс в коми

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УФА, 29 июн - РИА. Шесть вагонов с цементом сошли с рельсов в оренбургском Новотроицке, три из них опрокинулись, пострадавших нет, сообщает уральская транспортная прокуратура. "Утром на путях необщего пользования ООО "Аккерман Цемент" на станции Западная в г. Новотроицке при проведении маневровых работ произошёл сход шести вагонов с цементом, три из которых с опрокидыванием. Пострадавших нет, ущерб окружающей среде не причинен",- говорится в сообщении. В прокуратуре отметили, что для координации деятельности правоохранительных органов на место происшествия выехал Орский транспортный прокурор. Ведутся восстановительные работы.

https://ria.ru/20240402/vagony-1937388110.html

новотроицк

уфа

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происшествия, новотроицк, уфа, сход пассажирского поезда с рельс в коми