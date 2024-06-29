https://ria.ru/20240629/ukraina-1956265085.html

В Киеве оценили положение Украины на фоне предвыборной кампании в США

В Киеве оценили положение Украины на фоне предвыборной кампании в США - РИА Новости, 29.06.2024

В Киеве оценили положение Украины на фоне предвыборной кампании в США

Украинский вице-премьер Ольга Стефанишина после дебатов между действующим и бывшим президентами США Джо Байденом и Дональдом Трампом выразила обеспокоенность,... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T08:08

2024-06-29T08:08

2024-06-29T08:08

в мире

украина

сша

киев

джо байден

дональд трамп

ольга стефанишина

предвыборные дебаты трампа и байдена

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Украинский вице-премьер Ольга Стефанишина после дебатов между действующим и бывшим президентами США Джо Байденом и Дональдом Трампом выразила обеспокоенность, что Украина становится заложником предвыборной кампании в Штатах. Первые дебаты Байдена с Трампом прошли в ночь на пятницу. Телеканал CNN со ссылкой на свои источники сообщал, что Демократическую партию охватила паника после выступления действующего американского лидера. "Я немного обеспокоена тем, что Украина имела такое значение в дебатах, потому что остаток дебатов именно в заявлениях кандидатов был направлен друг против друга в оценке предыдущих и будущих решений, и почувствовала внутреннюю обеспокоенность потому что Украина становится заложником определенных предвыборных эмоций", - сказала Стефанишина в эфире всеукраинского телемарафона. Она отметила, что Киев сделал выводы после задержки выделения США пакета помощи, а также выборов в Польше и Словакии, и готовит решения, которые "будут щитом" для Украины. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с Трампом. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а по завершению мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда его супруга Джилл помогала Байдену спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят, что демократы могут отказаться от Байдена в качестве претендента на пост и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки.

https://ria.ru/20240628/debaty-1955969038.html

https://ria.ru/20240629/debaty-1956259735.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, сша, киев, джо байден, дональд трамп, ольга стефанишина, предвыборные дебаты трампа и байдена