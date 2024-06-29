https://ria.ru/20240629/ukraina-1956265085.html
В Киеве оценили положение Украины на фоне предвыборной кампании в США
В Киеве оценили положение Украины на фоне предвыборной кампании в США - РИА Новости, 29.06.2024
В Киеве оценили положение Украины на фоне предвыборной кампании в США
Украинский вице-премьер Ольга Стефанишина после дебатов между действующим и бывшим президентами США Джо Байденом и Дональдом Трампом выразила обеспокоенность,... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T08:08
2024-06-29T08:08
2024-06-29T08:08
в мире
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джо байден
дональд трамп
ольга стефанишина
предвыборные дебаты трампа и байдена
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Украинский вице-премьер Ольга Стефанишина после дебатов между действующим и бывшим президентами США Джо Байденом и Дональдом Трампом выразила обеспокоенность, что Украина становится заложником предвыборной кампании в Штатах. Первые дебаты Байдена с Трампом прошли в ночь на пятницу. Телеканал CNN со ссылкой на свои источники сообщал, что Демократическую партию охватила паника после выступления действующего американского лидера. "Я немного обеспокоена тем, что Украина имела такое значение в дебатах, потому что остаток дебатов именно в заявлениях кандидатов был направлен друг против друга в оценке предыдущих и будущих решений, и почувствовала внутреннюю обеспокоенность потому что Украина становится заложником определенных предвыборных эмоций", - сказала Стефанишина в эфире всеукраинского телемарафона. Она отметила, что Киев сделал выводы после задержки выделения США пакета помощи, а также выборов в Польше и Словакии, и готовит решения, которые "будут щитом" для Украины. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с Трампом. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а по завершению мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда его супруга Джилл помогала Байдену спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят, что демократы могут отказаться от Байдена в качестве претендента на пост и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки.
https://ria.ru/20240628/debaty-1955969038.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, киев, джо байден, дональд трамп, ольга стефанишина, предвыборные дебаты трампа и байдена
В мире, Украина, США, Киев, Джо Байден, Дональд Трамп, Ольга Стефанишина, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
В Киеве оценили положение Украины на фоне предвыборной кампании в США
В Киеве заявили, что Украина становится заложником предвыборной кампании в США
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Украинский вице-премьер Ольга Стефанишина после дебатов между действующим и бывшим президентами США Джо Байденом и Дональдом Трампом выразила обеспокоенность, что Украина становится заложником предвыборной кампании в Штатах.
Первые дебаты Байдена с Трампом прошли в ночь на пятницу. Телеканал CNN со ссылкой на свои источники сообщал, что Демократическую партию охватила паника после выступления действующего американского лидера.
"Я немного обеспокоена тем, что Украина имела такое значение в дебатах, потому что остаток дебатов именно в заявлениях кандидатов был направлен друг против друга в оценке предыдущих и будущих решений, и почувствовала внутреннюю обеспокоенность потому что Украина становится заложником определенных предвыборных эмоций", - сказала Стефанишина в эфире всеукраинского телемарафона.
Она отметила, что Киев сделал выводы после задержки выделения США пакета помощи, а также выборов в Польше
и Словакии
, и готовит решения, которые "будут щитом" для Украины.
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с Трампом. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а по завершению мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда его супруга Джилл помогала Байдену спуститься с лестницы.
Теперь политики и журналисты говорят, что демократы могут отказаться от Байдена в качестве претендента на пост и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки.