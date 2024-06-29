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Черноморский флот проводит учения в Севастопольской бухте - РИА Новости, 29.06.2024
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20:42 29.06.2024
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Черноморский флот проводит учения в Севастопольской бухте
Черноморский флот проводит учения в Севастопольской бухте - РИА Новости, 29.06.2024
Черноморский флот проводит учения в Севастопольской бухте
Черноморский флот проводит учения на входе в Севастопольскую бухту, а также в районах Стрелецкой и Камышовой бухтах вечером в субботу, сообщил губернатор города РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T20:42
2024-06-29T20:42
михаил развожаев
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Черноморский флот проводит учения на входе в Севастопольскую бухту, а также в районах Стрелецкой и Камышовой бухтах вечером в субботу, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. "Ориентировочно до 21.00 в районе Северного и Южного молов, а также Стрелецкой и Камышовой бухт флот проводит тренировки расчетов ППДО со стрельбой из различных видов стрелкового оружия", - написал Развожаев в своем Telegram–канале.
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михаил развожаев, безопасность
Михаил Развожаев, Безопасность
Черноморский флот проводит учения в Севастопольской бухте

Развожаев: Черноморский флот проводит учения на входе в Севастопольскую бухту

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкВид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту
Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Черноморский флот проводит учения на входе в Севастопольскую бухту, а также в районах Стрелецкой и Камышовой бухтах вечером в субботу, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«
"Ориентировочно до 21.00 в районе Северного и Южного молов, а также Стрелецкой и Камышовой бухт флот проводит тренировки расчетов ППДО со стрельбой из различных видов стрелкового оружия", - написал Развожаев в своем Telegram–канале.
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Михаил РазвожаевБезопасность
 
 
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