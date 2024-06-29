https://ria.ru/20240629/turtsiya-1956325202.html

Лидер турецкой оппозиции хочет встретиться с Асадом

Лидер турецкой оппозиции хочет встретиться с Асадом - РИА Новости, 29.06.2024

Лидер турецкой оппозиции хочет встретиться с Асадом

Лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Турции (CHP) Озгюр Озель заявил, что рассчитывает встретиться с сирийским президентом Башаром Асадом в Сирии... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T15:04

2024-06-29T15:04

2024-06-29T15:17

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реджеп тайип эрдоган

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СТАМБУЛ, 29 июн - РИА Новости. Лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Турции (CHP) Озгюр Озель заявил, что рассчитывает встретиться с сирийским президентом Башаром Асадом в Сирии через месяц-полтора. "Мы поддерживаем закулисную дипломатию с Асадом, результаты довольно позитивные. В ближайшие месяц-полтора - если получится, гарантий дать не могу - я проведу встречу с Асадом. Может быть, перед этим я даже встречусь с главой МИД Турции и президентом Эрдоганом", - заявил Озель в интервью журналисту Фатиху Алтайлы. Озель отметил, что намеревается обсудить с Асадом ситуацию с сирийскими беженцами в Турции, которую оппозиция считает одной из главных проблем. По официальным данным Управления миграции, на данный момент в Турции легально находятся более 3,1 миллиона сирийских беженцев, из них более полумиллиона проживают в Стамбуле. Более 103 тысяч сирийцев добровольно вернулись на родину из Турции за минувший год, сообщал в июне министр внутренних дел Турции Али Ерликая. По его словам, власти Турции активно борются с нелегальной миграцией: проведены более 7,6 тысячи операций, в результате которых задержаны почти 4,5 тысячи организаторов миграции. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя заявления сирийского лидера Башара Асада о нормализации отношений Сирии и Турции, заявил в пятницу, что причин для неустановления дипломатических отношений между странами нет, по его словам, Анкара не ставит цели вмешиваться во внутренние дела Дамаска. Сирийский президент Башар Асад в среду заявил, что Сирия открыта всем инициативам, связанным с её отношениями с Турцией и основанным на уважении суверенитета страны. Ранее источник в органах безопасности Сирии заявил РИА Новости, что КПП, разделяющий районы, подконтрольные протурецким группировкам, и территории, находящиеся под контролем сирийских властей, начал работать в тестовом режиме в четверг, он должен окончательно открыться 1 июля. Ранее турецкая газета Aydınlık со ссылкой на источники сообщила, что военные делегации Турции и Сирии при посредничестве России провели переговоры на авиабазе "Хмеймим", очередная встреча ожидается в Багдаде. Как заявлял в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев, Москва передала Анкаре и Дамаску свой проект дорожной карты по нормализации отношений двух сторон, отметив, что они могут вносить корректировки. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее назвал приоритетные темы дорожной карты, в их числе решение задачи восстановления контроля правительства Сирии на всей территории страны, обеспечение безопасности сирийско-турецкой границы, исключение возможности трансграничных атак, инфильтрации террористов.

https://ria.ru/20231002/siriya-1899822008.html

https://ria.ru/20240628/erdogan-1956117183.html

https://ria.ru/20240615/turtsiya-1953116038.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сирия, россия, турция, башар асад, озгюр озель, реджеп тайип эрдоган