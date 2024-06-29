https://ria.ru/20240629/trevoga-1956337530.html
В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности
В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 29.06.2024
В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности
Сигнал ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T16:22
2024-06-29T16:22
2024-06-29T16:22
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородский район
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 29 июн - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 15.45 мск. Через 25 минут отменили тревогу. "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240507/opasnost-1944324095.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородский район, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности
Гладков: в Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности