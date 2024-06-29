https://ria.ru/20240629/trevoga-1956337530.html

В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности

В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 29.06.2024

В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности

Сигнал ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T16:22

2024-06-29T16:22

2024-06-29T16:22

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

белгородский район

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 29 июн - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 15.45 мск. Через 25 минут отменили тревогу. "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240507/opasnost-1944324095.html

белгород

белгородский район

белгородская область

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Дарья Буймова

происшествия, белгород, белгородский район, белгородская область, вячеслав гладков