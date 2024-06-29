https://ria.ru/20240629/trevoga-1956304933.html

В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 29.06.2024

В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности

Сигнал ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T12:37

2024-06-29T12:37

2024-06-29T12:37

белгород

белгородский район

вячеслав гладков

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Отбой ракетной опасности", - написал он.

https://ria.ru/20240521/belgorod-1947325441.html

белгород

белгородский район

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Дарья Буймова

белгород, белгородский район, вячеслав гладков