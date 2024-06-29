https://ria.ru/20240629/trevoga-1956304933.html
В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности
В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 29.06.2024
В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности
Сигнал ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T12:37
2024-06-29T12:37
2024-06-29T12:37
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе отменен, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Отбой ракетной опасности", - написал он.
https://ria.ru/20240521/belgorod-1947325441.html
белгород
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, белгородский район, вячеслав гладков
Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков
В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности
Гладков: в Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности