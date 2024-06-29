https://ria.ru/20240629/trevoga-1956281143.html

На Украине объявили воздушную тревогу

На Украине объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 29.06.2024

На Украине объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T10:17

2024-06-29T10:17

2024-06-29T10:17

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

харьковская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. С 4.45 (совпадает с мск) сигнал воздушной тревоги звучит в Харьковской области. В 9.55 ее объявили в Киеве. Через две минуты ей была охвачена вся территория Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240604/trevoga-1950522114.html

украина

россия

харьковская область

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Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, харьковская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины