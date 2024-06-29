https://ria.ru/20240629/trevoga-1956281143.html
На Украине объявили воздушную тревогу
На Украине объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 29.06.2024
На Украине объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T10:17
2024-06-29T10:17
2024-06-29T10:17
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
харьковская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570182708_0:318:3075:2048_1920x0_80_0_0_7ffc84fa639910f3eb63f11f24c20412.jpg
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. С 4.45 (совпадает с мск) сигнал воздушной тревоги звучит в Харьковской области. В 9.55 ее объявили в Киеве. Через две минуты ей была охвачена вся территория Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240604/trevoga-1950522114.html
украина
россия
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570182708_344:0:3075:2048_1920x0_80_0_0_2923000518e4131b922aa2776f9cc24f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, харьковская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Харьковская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
На Украине объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу