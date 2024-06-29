https://ria.ru/20240629/trevoga-1956257897.html

В Киевской и еще трех областях объявили воздушную тревогу

В Киевской и еще трех областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 29.06.2024

В Киевской и еще трех областях объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киевской, Винницкой, Черкасской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T05:09

2024-06-29T05:09

2024-06-29T05:14

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харьковская область

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской, Винницкой, Черкасской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным ресурса, воздушная тревога в Черкасской области была объявлена в 04.19 мск, в 04.45 сигнал тревоги прозвучал в Харьковской области, в 05.01 - в Винницкой, спустя минуту - в Киевской.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240621/bomba-1954513629.html

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украина, харьковская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, россия, в мире