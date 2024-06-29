https://ria.ru/20240629/trevoga-1956251103.html

В семи областях Украины объявили воздушную тревогу

В семи областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 29.06.2024

В семи областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Винницкой, Черкасской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины, сигнал тревоги по-прежнему звучит в Кировоградской и... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T02:34

2024-06-29T02:34

2024-06-29T02:34

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украина

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в мире

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Винницкой, Черкасской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины, сигнал тревоги по-прежнему звучит в Кировоградской и Николаевской областях страны, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, воздушная тревога в Винницкой области была объявлена в 01.13 мск, в Черкасской - в 01.51. В 02.02 сигнал тревоги прозвучал в Харьковской области, спустя 12 минут тревога была объявлена в Полтавской и Сумской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240628/kharkov-1956167747.html

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украина, харьковская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире