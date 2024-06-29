https://ria.ru/20240629/trebovanie-1956318578.html
В Германии жестко ответили на слова Зеленского о России
В Германии жестко ответили на слова Зеленского о России - РИА Новости, 29.06.2024
В Германии жестко ответили на слова Зеленского о России
Требования Владимира Зеленского во время выступления в бундестаге о необходимости закончить конфликт на условиях Украины и без компромиссов с Россией абсолютно... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T14:20
2024-06-29T14:20
2024-06-29T14:44
в мире
россия
украина
германия
владимир зеленский
сара вагенкнехт
владимир путин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952229352_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5d0698f19efe9c1c2616aefcfddf3958.jpg
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Требования Владимира Зеленского во время выступления в бундестаге о необходимости закончить конфликт на условиях Украины и без компромиссов с Россией абсолютно несбыточны, заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт в эфире Markus Lanz на канале ZDF."Зеленский там (в бундестаге. — Прим. ред.) сказал, что время компромиссов с Россией прошло, а конфликт закончится на условиях Украины, что является иллюзией, <…> это оторвано от реальности", — отметила она.Вагенкнехт подчеркнула, что если Запад будет продолжать проводить текущую политику по Украине, то он окажется на пороге большой войны в Европе. По ее мнению, это произойдет при условии, что НАТО начнет все больше вмешиваться в российско-украинский конфликт и станет его стороной.В июне президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.
https://ria.ru/20240629/drony-1956307774.html
https://ria.ru/20240629/ssha-1956268560.html
россия
украина
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952229352_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ceff69782ec031e8dd8d0f954f586826.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, германия, владимир зеленский, сара вагенкнехт, владимир путин, нато
В мире, Россия, Украина, Германия, Владимир Зеленский, Сара Вагенкнехт, Владимир Путин, НАТО
В Германии жестко ответили на слова Зеленского о России
Вагенкнехт: требования Зеленского окончить конфликт на условиях Киева несбыточны