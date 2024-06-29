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В Германии жестко ответили на слова Зеленского о России - РИА Новости, 29.06.2024
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14:20 29.06.2024 (обновлено: 14:44 29.06.2024)
https://ria.ru/20240629/trebovanie-1956318578.html
В Германии жестко ответили на слова Зеленского о России
В Германии жестко ответили на слова Зеленского о России - РИА Новости, 29.06.2024
В Германии жестко ответили на слова Зеленского о России
Требования Владимира Зеленского во время выступления в бундестаге о необходимости закончить конфликт на условиях Украины и без компромиссов с Россией абсолютно... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T14:20
2024-06-29T14:44
в мире
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Требования Владимира Зеленского во время выступления в бундестаге о необходимости закончить конфликт на условиях Украины и без компромиссов с Россией абсолютно несбыточны, заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт в эфире Markus Lanz на канале ZDF."Зеленский там (в бундестаге. — Прим. ред.) сказал, что время компромиссов с Россией прошло, а конфликт закончится на условиях Украины, что является иллюзией, &lt;…&gt; это оторвано от реальности", — отметила она.Вагенкнехт подчеркнула, что если Запад будет продолжать проводить текущую политику по Украине, то он окажется на пороге большой войны в Европе. По ее мнению, это произойдет при условии, что НАТО начнет все больше вмешиваться в российско-украинский конфликт и станет его стороной.В июне президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.
https://ria.ru/20240629/drony-1956307774.html
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в мире, россия, украина, германия, владимир зеленский, сара вагенкнехт, владимир путин, нато
В мире, Россия, Украина, Германия, Владимир Зеленский, Сара Вагенкнехт, Владимир Путин, НАТО
В Германии жестко ответили на слова Зеленского о России

Вагенкнехт: требования Зеленского окончить конфликт на условиях Киева несбыточны

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Украины Владимир Зеленский во время выступления в бундестаге
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в бундестаге - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в бундестаге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Требования Владимира Зеленского во время выступления в бундестаге о необходимости закончить конфликт на условиях Украины и без компромиссов с Россией абсолютно несбыточны, заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт в эфире Markus Lanz на канале ZDF.
"Зеленский там (в бундестаге. — Прим. ред.) сказал, что время компромиссов с Россией прошло, а конфликт закончится на условиях Украины, что является иллюзией, <…> это оторвано от реальности", — отметила она.
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Вагенкнехт подчеркнула, что если Запад будет продолжать проводить текущую политику по Украине, то он окажется на пороге большой войны в Европе. По ее мнению, это произойдет при условии, что НАТО начнет все больше вмешиваться в российско-украинский конфликт и станет его стороной.
В июне президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.
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В миреРоссияУкраинаГерманияВладимир ЗеленскийСара ВагенкнехтВладимир ПутинНАТО
 
 
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