https://ria.ru/20240629/trebovanie-1956318578.html

В Германии жестко ответили на слова Зеленского о России

В Германии жестко ответили на слова Зеленского о России - РИА Новости, 29.06.2024

В Германии жестко ответили на слова Зеленского о России

Требования Владимира Зеленского во время выступления в бундестаге о необходимости закончить конфликт на условиях Украины и без компромиссов с Россией абсолютно... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T14:20

2024-06-29T14:20

2024-06-29T14:44

в мире

россия

украина

германия

владимир зеленский

сара вагенкнехт

владимир путин

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952229352_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5d0698f19efe9c1c2616aefcfddf3958.jpg

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Требования Владимира Зеленского во время выступления в бундестаге о необходимости закончить конфликт на условиях Украины и без компромиссов с Россией абсолютно несбыточны, заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт в эфире Markus Lanz на канале ZDF."Зеленский там (в бундестаге. — Прим. ред.) сказал, что время компромиссов с Россией прошло, а конфликт закончится на условиях Украины, что является иллюзией, <…> это оторвано от реальности", — отметила она.Вагенкнехт подчеркнула, что если Запад будет продолжать проводить текущую политику по Украине, то он окажется на пороге большой войны в Европе. По ее мнению, это произойдет при условии, что НАТО начнет все больше вмешиваться в российско-украинский конфликт и станет его стороной.В июне президент России Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.

https://ria.ru/20240629/drony-1956307774.html

https://ria.ru/20240629/ssha-1956268560.html

россия

украина

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, германия, владимир зеленский, сара вагенкнехт, владимир путин, нато