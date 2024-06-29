https://ria.ru/20240629/toplivo-1956349775.html
Цивилев заявил о достаточном запасе топлива в России
Цивилев заявил о достаточном запасе топлива в России - РИА Новости, 29.06.2024
Цивилев заявил о достаточном запасе топлива в России
Достаточный объем запасов топлива сформирован на внутреннем рынке в РФ, спрос полностью обеспечен предложением, дальнейшие шаги будут предприниматься в... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T17:46
2024-06-29T17:46
2024-06-29T17:51
экономика
цены на нефть
россия
сергей цивилев
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Достаточный объем запасов топлива сформирован на внутреннем рынке в РФ, спрос полностью обеспечен предложением, дальнейшие шаги будут предприниматься в зависимости от потребностей рынка, заявил в субботу министр энергетики Сергей Цивилев. Ранее в субботу правительство продлило разрешение на экспорт бензина на июль. "На внутреннем рынке сформирован достаточный объём запасов моторных топлив, спрос полностью обеспечен предложением", - пишет в Telegram-канале министерство со ссылкой на слова Цивилева. "Минэнерго в ежесуточном режиме осуществляет мониторинг ситуации, дальнейшие шаги будут приниматься в зависимости от потребностей рынка", - приводятся в сообщении слова министра.
https://ria.ru/20240629/benzin-1956343811.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, россия, сергей цивилев, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Цены на нефть, Россия, Сергей Цивилев, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Цивилев заявил о достаточном запасе топлива в России
Цивилев: на внутреннем рынке сформирован достаточный объем запасов топлива