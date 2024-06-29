https://ria.ru/20240629/toplivo-1956349775.html

Цивилев заявил о достаточном запасе топлива в России

Цивилев заявил о достаточном запасе топлива в России - РИА Новости, 29.06.2024

Цивилев заявил о достаточном запасе топлива в России

Достаточный объем запасов топлива сформирован на внутреннем рынке в РФ, спрос полностью обеспечен предложением, дальнейшие шаги будут предприниматься в... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T17:46

2024-06-29T17:46

2024-06-29T17:51

экономика

цены на нефть

россия

сергей цивилев

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Достаточный объем запасов топлива сформирован на внутреннем рынке в РФ, спрос полностью обеспечен предложением, дальнейшие шаги будут предприниматься в зависимости от потребностей рынка, заявил в субботу министр энергетики Сергей Цивилев. Ранее в субботу правительство продлило разрешение на экспорт бензина на июль. "На внутреннем рынке сформирован достаточный объём запасов моторных топлив, спрос полностью обеспечен предложением", - пишет в Telegram-канале министерство со ссылкой на слова Цивилева. "Минэнерго в ежесуточном режиме осуществляет мониторинг ситуации, дальнейшие шаги будут приниматься в зависимости от потребностей рынка", - приводятся в сообщении слова министра.

https://ria.ru/20240629/benzin-1956343811.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, россия, сергей цивилев, министерство энергетики рф (минэнерго россии)