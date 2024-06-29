https://ria.ru/20240629/tinao-1956883073.html

Собянин рассказал о планах по благоустройству прогулочных зон в ТиНАО

Собянин рассказал о планах по благоустройству прогулочных зон в ТиНАО - РИА Новости, 02.07.2024

Собянин рассказал о планах по благоустройству прогулочных зон в ТиНАО

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге поделился планами по благоустройству некоторых прогулочных зон в ТиНАО. РИА Новости, 02.07.2024

2024-06-29T12:04

2024-06-29T12:04

2024-07-02T15:14

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге поделился планами по благоустройству некоторых прогулочных зон в ТиНАО. "В этом году в ТиНАО планируем благоустроить несколько больших зон отдыха: приведем в порядок набережную и три парка. Плюс создадим комфортные условия для жителей жилого комплекса в районе Бекасово", - говорится в сообщении. Отмечается, что на набережной реки Десна появится спортивная площадка, горки и качели для детей и амфитеатр для мероприятий, а у воды появится конструкция с настилами и шезлонгами. "Продолжим благоустраивать район Внуково. В прошлом году в порядок привели территории, примыкающие к парку "Ручеек", а также вдоль Парковой улицы, возле дома 3 на Агрохимической улице и вдоль улицы Липовая Аллея", - добавляется в сообщении. Также подчеркивается, что освежат парки "Красная Пахра" и "Сосны".

https://ria.ru/20240521/blagoustroystvo-1947346105.html

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Артем Смирнов

общество, городское хозяйство москвы, тинао, москва, сергей собянин, десна (чернигов)