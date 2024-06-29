https://ria.ru/20240629/tinao-1956883073.html
Собянин рассказал о планах по благоустройству прогулочных зон в ТиНАО
Собянин рассказал о планах по благоустройству прогулочных зон в ТиНАО - РИА Новости, 02.07.2024
Собянин рассказал о планах по благоустройству прогулочных зон в ТиНАО
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге поделился планами по благоустройству некоторых прогулочных зон в ТиНАО. РИА Новости, 02.07.2024
2024-06-29T12:04
2024-06-29T12:04
2024-07-02T15:14
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге поделился планами по благоустройству некоторых прогулочных зон в ТиНАО. "В этом году в ТиНАО планируем благоустроить несколько больших зон отдыха: приведем в порядок набережную и три парка. Плюс создадим комфортные условия для жителей жилого комплекса в районе Бекасово", - говорится в сообщении. Отмечается, что на набережной реки Десна появится спортивная площадка, горки и качели для детей и амфитеатр для мероприятий, а у воды появится конструкция с настилами и шезлонгами. "Продолжим благоустраивать район Внуково. В прошлом году в порядок привели территории, примыкающие к парку "Ручеек", а также вдоль Парковой улицы, возле дома 3 на Агрохимической улице и вдоль улицы Липовая Аллея", - добавляется в сообщении. Также подчеркивается, что освежат парки "Красная Пахра" и "Сосны".
https://ria.ru/20240521/blagoustroystvo-1947346105.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, городское хозяйство москвы, тинао, москва, сергей собянин, десна (чернигов)
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, ТиНАО, Москва, Сергей Собянин, Десна (Чернигов)
Собянин рассказал о планах по благоустройству прогулочных зон в ТиНАО
Собянин рассказал о планах по благоустройству некоторых прогулочных зон в ТиНАО
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге поделился планами по благоустройству некоторых прогулочных зон в ТиНАО.
"В этом году в ТиНАО планируем благоустроить несколько больших зон отдыха: приведем в порядок набережную и три парка. Плюс создадим комфортные условия для жителей жилого комплекса в районе Бекасово", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на набережной реки Десна появится спортивная площадка, горки и качели для детей и амфитеатр для мероприятий, а у воды появится конструкция с настилами и шезлонгами.
"Продолжим благоустраивать район Внуково. В прошлом году в порядок привели территории, примыкающие к парку "Ручеек", а также вдоль Парковой улицы, возле дома 3 на Агрохимической улице и вдоль улицы Липовая Аллея", - добавляется в сообщении.
Также подчеркивается, что освежат парки
"Красная Пахра" и "Сосны".