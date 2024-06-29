https://ria.ru/20240629/sudostroenie-1956268901.html

Минпромторг уточнит направления развития судостроительной отрасли

Минпромторг уточнит направления развития судостроительной отрасли - РИА Новости, 29.06.2024

Минпромторг уточнит направления развития судостроительной отрасли

Основные направления развития российской судостроительной отрасли будут уточнены до конца текущего года с учетом новых вызовов и реалий, рассказали РИА Новости... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T08:51

2024-06-29T08:51

2024-06-29T08:51

экономика

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Основные направления развития российской судостроительной отрасли будут уточнены до конца текущего года с учетом новых вызовов и реалий, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минпромторга. "Основные векторы развития судостроительной отрасли на данный момент определяются "Стратегией развития судостроительной промышленности на период до 2035 года". Идет ее актуализация, до конца года будут уточнены основные направления развития судостроительной отрасли с учетом новых вызовов и реалий", - отметили в министерстве. В ведомстве добавили, что реализация программ льготного лизинга судов водного транспорта, в том числе с участием средств ФНБ, будет продолжена. Кроме того, большое внимание уделяется расширению программы субсидирования создания отечественного судового оборудования. "Будем развивать и наращивать компетенции по строительству крупнотоннажного флота. Все эти усилия направлены на кратное увеличение количества построенных гражданских судов различных типов и назначений", - заключили в Минпромторге.

https://ria.ru/20240629/mishustin-1956267813.html

https://ria.ru/20240329/osk-1936529865.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)