https://ria.ru/20240629/sudostroenie-1956268901.html
Минпромторг уточнит направления развития судостроительной отрасли
Минпромторг уточнит направления развития судостроительной отрасли - РИА Новости, 29.06.2024
Минпромторг уточнит направления развития судостроительной отрасли
Основные направления развития российской судостроительной отрасли будут уточнены до конца текущего года с учетом новых вызовов и реалий, рассказали РИА Новости... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T08:51
2024-06-29T08:51
2024-06-29T08:51
экономика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Основные направления развития российской судостроительной отрасли будут уточнены до конца текущего года с учетом новых вызовов и реалий, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минпромторга. "Основные векторы развития судостроительной отрасли на данный момент определяются "Стратегией развития судостроительной промышленности на период до 2035 года". Идет ее актуализация, до конца года будут уточнены основные направления развития судостроительной отрасли с учетом новых вызовов и реалий", - отметили в министерстве. В ведомстве добавили, что реализация программ льготного лизинга судов водного транспорта, в том числе с участием средств ФНБ, будет продолжена. Кроме того, большое внимание уделяется расширению программы субсидирования создания отечественного судового оборудования. "Будем развивать и наращивать компетенции по строительству крупнотоннажного флота. Все эти усилия направлены на кратное увеличение количества построенных гражданских судов различных типов и назначений", - заключили в Минпромторге.
https://ria.ru/20240629/mishustin-1956267813.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Минпромторг уточнит направления развития судостроительной отрасли
Минпромторг: основные направления развития судостроения уточнят до конца года
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Основные направления развития российской судостроительной отрасли будут уточнены до конца текущего года с учетом новых вызовов и реалий, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.
"Основные векторы развития судостроительной отрасли на данный момент определяются "Стратегией развития судостроительной промышленности на период до 2035 года". Идет ее актуализация, до конца года будут уточнены основные направления развития судостроительной отрасли с учетом новых вызовов и реалий", - отметили в министерстве.
В ведомстве добавили, что реализация программ льготного лизинга судов водного транспорта, в том числе с участием средств ФНБ, будет продолжена. Кроме того, большое внимание уделяется расширению программы субсидирования создания отечественного судового оборудования.
"Будем развивать и наращивать компетенции по строительству крупнотоннажного флота. Все эти усилия направлены на кратное увеличение количества построенных гражданских судов различных типов и назначений", - заключили в Минпромторге.