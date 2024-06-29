https://ria.ru/20240629/sud-1956273464.html

СМИ: сбежавшего на СВО фигуранта уголовного дела объявили в розыск

СМИ: сбежавшего на СВО фигуранта уголовного дела объявили в розыск - РИА Новости, 29.06.2024

СМИ: сбежавшего на СВО фигуранта уголовного дела объявили в розыск

Таганский районный суд Москвы объявил в розыск ушедшего на СВО фигуранта уголовного дела о финансовой пирамиде Андрея Кочанова, пишет газета "Коммерсантъ". РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T09:23

2024-06-29T09:23

2024-06-29T09:23

происшествия

москва

ростов-на-дону

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Таганский районный суд Москвы объявил в розыск ушедшего на СВО фигуранта уголовного дела о финансовой пирамиде Андрея Кочанова, пишет газета "Коммерсантъ"."Его адвокаты пытались объяснить отсутствие клиента (на заседании суда. — Прим. ред.) отъездом в Ростов-на-Дону для заключения контракта на участие в СВО", — отметили в издании.Андрей Кочанов, которому вменяют 123 эпизода мошенничества, считается одним из главных фигурантов громкого уголовного дела бывших руководителей и сотрудников потребительского инвестиционного кооператива (ПИК) "Омега групп", говорится в материале. Подсудимый находился под домашним арестом и исправно являлся в суд, однако последнее заседание проигнорировал, а пришедшие к нему домой сотрудники ФСИН никого не обнаружили по адресу прописки, подчеркнули в публикации.Кочанова объявили в розыск с последующим заключением в СИЗО "Бутырка", подытожили в издании.

https://ria.ru/20240514/zaderzhanie-1945790203.html

https://ria.ru/20240516/svo-1946411718.html

москва

ростов-на-дону

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происшествия, москва, ростов-на-дону, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)