https://ria.ru/20240629/spetsoperatsiya-1956326222.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 29.06.2024

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 29.06.2024 - РИА Новости, 29.06.2024

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 29.06.2024

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T16:33

2024-06-29T16:33

2024-06-29T16:33

инфографика

спецоперация

россия

украина

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

луганская народная республика

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 29 июня 2024 годаЗа минувшие сутки подразделения группировки войск "Центр" освободили поселок Шумы Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражено 11 контратак ВСУ на Краснолиманском, Донецком, Авдеевском и Южнодонецком направлениях. Поражены 119 районов скопления живой силы и техники противника. Уничтожены восемь складов боеприпасов. Средства ПВО сбили самолет МиГ-29, пять оперативно-тактических ракет ATACMS, десять реактивных снарядов HIMARS и 119 беспилотников.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 616 самолетов, 276 вертолетов, 26896 беспилотников, 535 зенитных ракетных комплексов, 1359 реактивных систем залпового огня, 16453 танка и другие бронемашины, 11060 орудий полевой артиллерии и 23076 единиц автомобильной техники.

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