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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 29.06.2024
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 29.06.2024 - РИА Новости, 29.06.2024
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 29.06.2024
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T16:33
2024-06-29T16:33
2024-06-29T16:33
инфографика
спецоперация
россия
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
луганская народная республика
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 29 июня 2024 годаЗа минувшие сутки подразделения группировки войск "Центр" освободили поселок Шумы Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражено 11 контратак ВСУ на Краснолиманском, Донецком, Авдеевском и Южнодонецком направлениях. Поражены 119 районов скопления живой силы и техники противника. Уничтожены восемь складов боеприпасов. Средства ПВО сбили самолет МиГ-29, пять оперативно-тактических ракет ATACMS, десять реактивных снарядов HIMARS и 119 беспилотников.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 616 самолетов, 276 вертолетов, 26896 беспилотников, 535 зенитных ракетных комплексов, 1359 реактивных систем залпового огня, 16453 танка и другие бронемашины, 11060 орудий полевой артиллерии и 23076 единиц автомобильной техники.
россия
украина
луганская народная республика
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спецоперация, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), луганская народная республика, донецкая народная республика, херсонская область , запорожская область, инфографика
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны и администраций новых регионов на 29 июня 2024 года
За минувшие сутки подразделения группировки войск "Центр" освободили поселок Шумы Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражено 11 контратак ВСУ на Краснолиманском, Донецком, Авдеевском и Южнодонецком направлениях. Поражены 119 районов скопления живой силы и техники противника. Уничтожены восемь складов боеприпасов. Средства ПВО сбили самолет МиГ-29, пять оперативно-тактических ракет ATACMS, десять реактивных снарядов HIMARS и 119 беспилотников.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 616 самолетов, 276 вертолетов, 26896 беспилотников, 535 зенитных ракетных комплексов, 1359 реактивных систем залпового огня, 16453 танка и другие бронемашины, 11060 орудий полевой артиллерии и 23076 единиц автомобильной техники.