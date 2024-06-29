https://ria.ru/20240629/spetsoperatsiya-1956313252.html

Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи

Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 29.06.2024

Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи

Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, отразили две атаки, ВСУ потеряли более 500 военнослужащих, БМП, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T13:40

2024-06-29T13:40

2024-06-29T13:47

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, отразили две атаки, ВСУ потеряли более 500 военнослужащих, БМП, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение формированиям 1-й, 14-й, 63-й и 116-й механизированных и 4-й танковой бригад ВСУ, 112-й бригады теробороны и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Петропавловка, Синьковка, Берестовое Харьковской области, Червоная Диброва и Стельмаховка Луганской Народной Республики", - говорится в сводке министерства.Кроме того, по данным ведомства, отражены две контратаки 3-й штурмовой бригады противника."ВСУ потеряли за сутки более 500 военнослужащих, боевую машину пехоты, три автомобиля, 155-мм гаубицу М198 производства США, 122-мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика" и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены два склада артиллерийских боеприпасов ВСУ и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20240629/spetsoperatsiya-1956312138.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, сша, харьковская область, в мире