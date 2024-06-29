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Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи
Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 29.06.2024
Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи
Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, отразили две атаки, ВСУ потеряли более 500 военнослужащих, БМП, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T13:40
2024-06-29T13:40
2024-06-29T13:47
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, отразили две атаки, ВСУ потеряли более 500 военнослужащих, БМП, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение формированиям 1-й, 14-й, 63-й и 116-й механизированных и 4-й танковой бригад ВСУ, 112-й бригады теробороны и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Петропавловка, Синьковка, Берестовое Харьковской области, Червоная Диброва и Стельмаховка Луганской Народной Республики", - говорится в сводке министерства.Кроме того, по данным ведомства, отражены две контратаки 3-й штурмовой бригады противника."ВСУ потеряли за сутки более 500 военнослужащих, боевую машину пехоты, три автомобиля, 155-мм гаубицу М198 производства США, 122-мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика" и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены два склада артиллерийских боеприпасов ВСУ и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сообщили в Минобороны.
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РИА Новости
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, сша, харьковская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, США, Харьковская область, В мире
Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи
ВСУ за неделю потеряли более 500 солдат в зоне ответственности "Запада"