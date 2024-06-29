https://ria.ru/20240629/spetsoperatsiya-1956287261.html

В Белгородской области уничтожили украинский беспилотник

В Белгородской области уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 29.06.2024

В Белгородской области уничтожили украинский беспилотник

Российские системы ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T10:47

2024-06-29T10:47

2024-06-29T10:52

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

безопасность

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ."Двадцать девятого июня около 9.45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240629/balaklava-1956274915.html

белгородская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белгородская область, россия, безопасность