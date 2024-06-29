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Польша подпишет с Украиной соглашение о безопасности, сообщил источник - РИА Новости, 29.06.2024
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09:14 29.06.2024 (обновлено: 09:15 29.06.2024)
https://ria.ru/20240629/soglashenie-1956272536.html
Польша подпишет с Украиной соглашение о безопасности, сообщил источник
Польша подпишет с Украиной соглашение о безопасности, сообщил источник - РИА Новости, 29.06.2024
Польша подпишет с Украиной соглашение о безопасности, сообщил источник
Польша подпишет с Украиной соглашение о безопасности в течении нескольких дней, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T09:14
2024-06-29T09:15
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ВАРШАВА, 29 июн - РИА Новости. Польша подпишет с Украиной соглашение о безопасности в течении нескольких дней, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "На будущей неделе в Варшаву прибудет президент Украины, и если ничего не случится, то во время этого визита состоится подписание двустороннего соглашения о безопасности", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что сторонам важно подписать соглашение о безопасности до начала саммита НАТО, который пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля."Польское правительство, которое находится на переднем крае поддержки Украины, хочет таким образом послать сигнал участникам саммита НАТО в том, что Украине надо помогать еще сильнее", - сказал собеседник агентства.На саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года страны G7 опубликовали декларацию в поддержку Украины. Однако упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретные сроки реализации, как и предыдущие обещания по поводу украинского членства в альянсе. В Киеве надеялись, что "гарантии безопасности" заработают до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году. Как сообщало издание Financial Times, "гарантии безопасности" для Украины могут быть оформлены как двусторонние соглашения с Францией, Германией, США и рядом других стран о долгосрочном финансировании, военных поставках, обучении военных.
https://ria.ru/20240628/polsha-1956040038.html
https://ria.ru/20231229/soveschanie-1918958828.html
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в мире, украина, польша, варшава
В мире, Украина, Польша, Варшава
Польша подпишет с Украиной соглашение о безопасности, сообщил источник

Польша подпишет с Украиной соглашение о безопасности на следующей неделе

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВаршава
Варшава - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАРШАВА, 29 июн - РИА Новости. Польша подпишет с Украиной соглашение о безопасности в течении нескольких дней, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"На будущей неделе в Варшаву прибудет президент Украины, и если ничего не случится, то во время этого визита состоится подписание двустороннего соглашения о безопасности", - сказал собеседник агентства.
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Он добавил, что сторонам важно подписать соглашение о безопасности до начала саммита НАТО, который пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля.
"Польское правительство, которое находится на переднем крае поддержки Украины, хочет таким образом послать сигнал участникам саммита НАТО в том, что Украине надо помогать еще сильнее", - сказал собеседник агентства.
На саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года страны G7 опубликовали декларацию в поддержку Украины. Однако упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретные сроки реализации, как и предыдущие обещания по поводу украинского членства в альянсе. В Киеве надеялись, что "гарантии безопасности" заработают до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году. Как сообщало издание Financial Times, "гарантии безопасности" для Украины могут быть оформлены как двусторонние соглашения с Францией, Германией, США и рядом других стран о долгосрочном финансировании, военных поставках, обучении военных.
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