https://ria.ru/20240629/soglashenie-1956272536.html

Польша подпишет с Украиной соглашение о безопасности, сообщил источник

Польша подпишет с Украиной соглашение о безопасности, сообщил источник - РИА Новости, 29.06.2024

Польша подпишет с Украиной соглашение о безопасности, сообщил источник

Польша подпишет с Украиной соглашение о безопасности в течении нескольких дней, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T09:14

2024-06-29T09:14

2024-06-29T09:15

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варшава

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ВАРШАВА, 29 июн - РИА Новости. Польша подпишет с Украиной соглашение о безопасности в течении нескольких дней, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "На будущей неделе в Варшаву прибудет президент Украины, и если ничего не случится, то во время этого визита состоится подписание двустороннего соглашения о безопасности", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что сторонам важно подписать соглашение о безопасности до начала саммита НАТО, который пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля."Польское правительство, которое находится на переднем крае поддержки Украины, хочет таким образом послать сигнал участникам саммита НАТО в том, что Украине надо помогать еще сильнее", - сказал собеседник агентства.На саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года страны G7 опубликовали декларацию в поддержку Украины. Однако упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретные сроки реализации, как и предыдущие обещания по поводу украинского членства в альянсе. В Киеве надеялись, что "гарантии безопасности" заработают до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году. Как сообщало издание Financial Times, "гарантии безопасности" для Украины могут быть оформлены как двусторонние соглашения с Францией, Германией, США и рядом других стран о долгосрочном финансировании, военных поставках, обучении военных.

https://ria.ru/20240628/polsha-1956040038.html

https://ria.ru/20231229/soveschanie-1918958828.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, польша, варшава