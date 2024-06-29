https://ria.ru/20240629/shtorm-1956269088.html

В Атлантическом океане сформировался тропический шторм

В Атлантическом океане сформировался тропический шторм - РИА Новости, 29.06.2024

В Атлантическом океане сформировался тропический шторм

Тропический шторм "Берил" сформировался в Атлантическом океане, сообщает Национальный центр по слежению за ураганами США (NHC). РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T08:52

2024-06-29T08:52

2024-06-29T09:54

в мире

атлантический океан

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Тропический шторм "Берил" сформировался в Атлантическом океане, сообщает Национальный центр по слежению за ураганами США (NHC). По данным метеорологов, максимальная устойчивая скорость ветра составляет 17,8 метров в секунду, "Берил" движется на запад со скоростью 8 метров в секунду. "Тропический шторм Берил, как ожидается, усилится и станет ураганом, когда достигнет поздним вечером в воскресенье или в понедельник Наветренные острова", - говорится в сообщении центра. Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Чтобы урагану была присвоена первая категория по шкале Саффира-Симпсона, оценивающей потенциальный ущерб от стихии, скорость его ветра должна превышать 120 километров в час. Если скорость ветра превысит 150 километров в час, категория урагана будет повышена до второй, при 180 - до третьей, при 210 - до четвертой. Пятая, самая опасная, категория присваивается ураганам со скоростью ветра более 250 километров в час.

https://ria.ru/20240620/shtorm-1954287326.html

https://ria.ru/20231218/argentina-1916547767.html

атлантический океан

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, атлантический океан