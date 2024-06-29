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В Атлантическом океане сформировался тропический шторм - РИА Новости, 29.06.2024
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08:52 29.06.2024 (обновлено: 09:54 29.06.2024)
https://ria.ru/20240629/shtorm-1956269088.html
В Атлантическом океане сформировался тропический шторм
В Атлантическом океане сформировался тропический шторм - РИА Новости, 29.06.2024
В Атлантическом океане сформировался тропический шторм
Тропический шторм "Берил" сформировался в Атлантическом океане, сообщает Национальный центр по слежению за ураганами США (NHC). РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T08:52
2024-06-29T09:54
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Тропический шторм "Берил" сформировался в Атлантическом океане, сообщает Национальный центр по слежению за ураганами США (NHC). По данным метеорологов, максимальная устойчивая скорость ветра составляет 17,8 метров в секунду, "Берил" движется на запад со скоростью 8 метров в секунду. "Тропический шторм Берил, как ожидается, усилится и станет ураганом, когда достигнет поздним вечером в воскресенье или в понедельник Наветренные острова", - говорится в сообщении центра. Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Чтобы урагану была присвоена первая категория по шкале Саффира-Симпсона, оценивающей потенциальный ущерб от стихии, скорость его ветра должна превышать 120 километров в час. Если скорость ветра превысит 150 километров в час, категория урагана будет повышена до второй, при 180 - до третьей, при 210 - до четвертой. Пятая, самая опасная, категория присваивается ураганам со скоростью ветра более 250 километров в час.
https://ria.ru/20240620/shtorm-1954287326.html
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в мире, атлантический океан
В мире, Атлантический океан
В Атлантическом океане сформировался тропический шторм

В Атлантическом океане сформировался тропический шторм "Берил"

© AP PhotoСпутниковый снимок Национального управления океанических и атмосферных исследований, на котором виден тропический шторм Берилл, усиливающийся над Атлантическим океаном. 29 июня 2024
Спутниковый снимок Национального управления океанических и атмосферных исследований, на котором виден тропический шторм Берилл, усиливающийся над Атлантическим океаном. 29 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© AP Photo
Спутниковый снимок Национального управления океанических и атмосферных исследований, на котором виден тропический шторм Берилл, усиливающийся над Атлантическим океаном. 29 июня 2024
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Тропический шторм "Берил" сформировался в Атлантическом океане, сообщает Национальный центр по слежению за ураганами США (NHC).
По данным метеорологов, максимальная устойчивая скорость ветра составляет 17,8 метров в секунду, "Берил" движется на запад со скоростью 8 метров в секунду.
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"Тропический шторм Берил, как ожидается, усилится и станет ураганом, когда достигнет поздним вечером в воскресенье или в понедельник Наветренные острова", - говорится в сообщении центра.
Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Чтобы урагану была присвоена первая категория по шкале Саффира-Симпсона, оценивающей потенциальный ущерб от стихии, скорость его ветра должна превышать 120 километров в час. Если скорость ветра превысит 150 километров в час, категория урагана будет повышена до второй, при 180 - до третьей, при 210 - до четвертой. Пятая, самая опасная, категория присваивается ураганам со скоростью ветра более 250 километров в час.
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