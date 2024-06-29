https://ria.ru/20240629/sevastopol-1956349420.html

В Севастополе при утреннем обстреле пострадали четыре человека

В Севастополе при утреннем обстреле пострадали четыре человека - РИА Новости, 29.06.2024

В Севастополе при утреннем обстреле пострадали четыре человека

Число пострадавших в результате утренней ракетной атаки на Севастополь возросло до четырех, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T17:42

2024-06-29T17:42

2024-06-29T17:54

севастополь

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости. Число пострадавших в результате утренней ракетной атаки на Севастополь возросло до четырех, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.Воздушную тревогу в городе объявили в субботу 29 июня в 08.56 мск. В городе работала система ПВО. Две воздушные цели уничтожены в небе над акваторией и в районе Балаклавы. По предварительным данным, пострадали три мирных жителя, у них легкие осколочные ранения, повреждено несколько домов."В результате утренней ракетной атаки пострадали 4 мирных жителя Севастополя. У них осколочные ранения легкой степени тяжести. Все были доставлены в больницу, 1 человека после осмотра отпустили домой", - написал Развожаев.

https://ria.ru/20240629/sevastopol-1956341629.html

севастополь

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

севастополь, происшествия