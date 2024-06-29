https://ria.ru/20240629/sevastopol-1956341629.html

Губернатор Севастополя рассказал об украинских информационных атаках

Губернатор Севастополя рассказал об украинских информационных атаках - РИА Новости, 30.06.2024

Губернатор Севастополя рассказал об украинских информационных атаках

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил в своем Telegram-канале, что каждая атака ВСУ на город сопровождается информационными атаками в медиаресурсах. РИА Новости, 30.06.2024

2024-06-29T16:48

2024-06-29T16:48

2024-06-30T00:29

безопасность

технологии

россия

севастополь

украина

михаил развожаев

владимир путин

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/17/1954879958_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_dd3f76cbbb83c571c7f10f7bba3ad82e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил в своем Telegram-канале, что каждая атака ВСУ на город сопровождается информационными атаками в медиаресурсах. Воздушную тревогу в городе объявили в субботу 29 июня в 08.56 мск. В городе работала система ПВО. Две воздушные цели уничтожены в небе над акваторией и в районе Балаклавы. По предварительным данным, пострадали три мирных жителя, у них легкие осколочные ранения, повреждено несколько домов. Как отметил глава региона, каждая украинская атака на Севастополь сопровождает медиаатаками. В частности, после субботнего нападения сотрудники ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций ВСУ – Прим. Ред.) начали писать в разные чаты под видом общественной организации.По его словам, людей просили записать видеообращение, в котором они должны просить "установку дополнительных сирен для оповещения о воздушной тревоге и систем ПВО в Севастополе".За запись видео, как сообщил Развожаев, предлагалось денежное вознаграждение. При этом организация, от лица которой писались сообщения, сейчас находится в стадии ликвидации.Губернатор также сообщил, что ряде "либеральных и проукраинских каналов" публиковались утверждения о неработающей системе оповещения в городе."Это ложь. Все эти сообщения имеют одну цель: дестабилизировать обстановку в городе, заставить людей нервничать", — подчеркнул губернаторПо его словам, в городе есть улицы, на которых не слышно сирен, но оборудование дополнительное уже закуплено и в ближайшее время начнется достройка системы оповещения, чтобы она покрывала весь город. "Дополнительно усилим системами парки, скверы и пляжи", - подчеркнул губернатор. Развожаев также призвал горожан не вступать в переписки с незнакомыми людьми, не публиковать в местных чатах информацию о безопасности, которой могут воспользоваться враги.

https://ria.ru/20240627/ataka-1955956612.html

https://ria.ru/20240627/sevastopol-1955942897.html

https://ria.ru/20240624/sevastopol-1955067966.html

россия

севастополь

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, технологии, россия, севастополь, украина, михаил развожаев, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, обстрел севастополя ракетами atacms