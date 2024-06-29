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Губернатор Севастополя рассказал об украинских информационных атаках - РИА Новости, 30.06.2024
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16:48 29.06.2024 (обновлено: 00:29 30.06.2024)
https://ria.ru/20240629/sevastopol-1956341629.html
Губернатор Севастополя рассказал об украинских информационных атаках
Губернатор Севастополя рассказал об украинских информационных атаках - РИА Новости, 30.06.2024
Губернатор Севастополя рассказал об украинских информационных атаках
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил в своем Telegram-канале, что каждая атака ВСУ на город сопровождается информационными атаками в медиаресурсах. РИА Новости, 30.06.2024
2024-06-29T16:48
2024-06-30T00:29
безопасность
технологии
россия
севастополь
украина
михаил развожаев
владимир путин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил в своем Telegram-канале, что каждая атака ВСУ на город сопровождается информационными атаками в медиаресурсах. Воздушную тревогу в городе объявили в субботу 29 июня в 08.56 мск. В городе работала система ПВО. Две воздушные цели уничтожены в небе над акваторией и в районе Балаклавы. По предварительным данным, пострадали три мирных жителя, у них легкие осколочные ранения, повреждено несколько домов. Как отметил глава региона, каждая украинская атака на Севастополь сопровождает медиаатаками. В частности, после субботнего нападения сотрудники ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций ВСУ – Прим. Ред.) начали писать в разные чаты под видом общественной организации.По его словам, людей просили записать видеообращение, в котором они должны просить "установку дополнительных сирен для оповещения о воздушной тревоге и систем ПВО в Севастополе".За запись видео, как сообщил Развожаев, предлагалось денежное вознаграждение. При этом организация, от лица которой писались сообщения, сейчас находится в стадии ликвидации.Губернатор также сообщил, что ряде "либеральных и проукраинских каналов" публиковались утверждения о неработающей системе оповещения в городе.&quot;Это ложь. Все эти сообщения имеют одну цель: дестабилизировать обстановку в городе, заставить людей нервничать&quot;, — подчеркнул губернаторПо его словам, в городе есть улицы, на которых не слышно сирен, но оборудование дополнительное уже закуплено и в ближайшее время начнется достройка системы оповещения, чтобы она покрывала весь город. "Дополнительно усилим системами парки, скверы и пляжи", - подчеркнул губернатор. Развожаев также призвал горожан не вступать в переписки с незнакомыми людьми, не публиковать в местных чатах информацию о безопасности, которой могут воспользоваться враги.
https://ria.ru/20240627/ataka-1955956612.html
https://ria.ru/20240627/sevastopol-1955942897.html
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безопасность, технологии, россия, севастополь, украина, михаил развожаев, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, обстрел севастополя ракетами atacms
Безопасность, Технологии, Россия, Севастополь, Украина, Михаил Развожаев, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS
Губернатор Севастополя рассказал об украинских информационных атаках

Развожаев: любая атака ВСУ на Севастополь сопровождается информационными атаками

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов на улице Севастополя после ракетной атаки на город со стороны ВСУ.
Сотрудники правоохранительных органов на улице Севастополя после ракетной атаки на город со стороны ВСУ. - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудники правоохранительных органов на улице Севастополя после ракетной атаки на город со стороны ВСУ.. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил в своем Telegram-канале, что каждая атака ВСУ на город сопровождается информационными атаками в медиаресурсах.
Воздушную тревогу в городе объявили в субботу 29 июня в 08.56 мск. В городе работала система ПВО. Две воздушные цели уничтожены в небе над акваторией и в районе Балаклавы. По предварительным данным, пострадали три мирных жителя, у них легкие осколочные ранения, повреждено несколько домов.
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Как отметил глава региона, каждая украинская атака на Севастополь сопровождает медиаатаками. В частности, после субботнего нападения сотрудники ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций ВСУ – Прим. Ред.) начали писать в разные чаты под видом общественной организации.
По его словам, людей просили записать видеообращение, в котором они должны просить "установку дополнительных сирен для оповещения о воздушной тревоге и систем ПВО в Севастополе".
За запись видео, как сообщил Развожаев, предлагалось денежное вознаграждение. При этом организация, от лица которой писались сообщения, сейчас находится в стадии ликвидации.
Губернатор также сообщил, что ряде "либеральных и проукраинских каналов" публиковались утверждения о неработающей системе оповещения в городе.
«

"Это ложь. Все эти сообщения имеют одну цель: дестабилизировать обстановку в городе, заставить людей нервничать", — подчеркнул губернатор

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По его словам, в городе есть улицы, на которых не слышно сирен, но оборудование дополнительное уже закуплено и в ближайшее время начнется достройка системы оповещения, чтобы она покрывала весь город.
"Дополнительно усилим системами парки, скверы и пляжи", - подчеркнул губернатор.
Развожаев также призвал горожан не вступать в переписки с незнакомыми людьми, не публиковать в местных чатах информацию о безопасности, которой могут воспользоваться враги.
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БезопасностьТехнологииРоссияСевастопольУкраинаМихаил РазвожаевВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТООбстрел Севастополя ракетами ATACMS
 
 
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