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Глава Севастополя рассказал о состоянии пострадавших при ударе ВСУ 23 июня - РИА Новости, 29.06.2024
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10:13 29.06.2024
https://ria.ru/20240629/sevastopol-1956279709.html
Глава Севастополя рассказал о состоянии пострадавших при ударе ВСУ 23 июня
Глава Севастополя рассказал о состоянии пострадавших при ударе ВСУ 23 июня - РИА Новости, 29.06.2024
Глава Севастополя рассказал о состоянии пострадавших при ударе ВСУ 23 июня
В больницах Севастополя остаются 23 пострадавших от атаки ВСУ на город 23 июня, в том числе трое детей, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T10:13
2024-06-29T10:13
севастополь
россия
михаил развожаев
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
обстрел севастополя ракетами atacms
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости. В больницах Севастополя остаются 23 пострадавших от атаки ВСУ на город 23 июня, в том числе трое детей, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале."На сегодняшнее утро в больницах Севастополя остаются 23 пациента, в том числе 3 детей", - написал Развожаев.При этом, по его словам, на лечении в московских медучреждениях находятся 22 человека: 12 детей, 10 взрослых."Московские врачи оценивают состояние 3 пациентов как стабильно тяжелое, 12 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, 7 пациентов в состоянии легкой степени тяжести. 1 ребенок продолжает находиться в тяжелом состоянии", - подчеркнул губернатор.Преднамеренный террористический ракетный удар по Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети. СК РФ завел уголовное дело о теракте.
https://ria.ru/20240629/sevastopol-1956270804.html
https://ria.ru/20240628/svo-1956164249.html
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севастополь, россия, михаил развожаев, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, обстрел севастополя ракетами atacms
Севастополь, Россия, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS
Глава Севастополя рассказал о состоянии пострадавших при ударе ВСУ 23 июня

После удара ВСУ по Севастополю 23 июня в больницах остаются 23 пациента

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости. В больницах Севастополя остаются 23 пострадавших от атаки ВСУ на город 23 июня, в том числе трое детей, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
"На сегодняшнее утро в больницах Севастополя остаются 23 пациента, в том числе 3 детей", - написал Развожаев.
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При этом, по его словам, на лечении в московских медучреждениях находятся 22 человека: 12 детей, 10 взрослых.
"Московские врачи оценивают состояние 3 пациентов как стабильно тяжелое, 12 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, 7 пациентов в состоянии легкой степени тяжести. 1 ребенок продолжает находиться в тяжелом состоянии", - подчеркнул губернатор.
Преднамеренный террористический ракетный удар по Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети. СК РФ завел уголовное дело о теракте.
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СевастопольРоссияМихаил РазвожаевВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияОбстрел Севастополя ракетами ATACMS
 
 
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