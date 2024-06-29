https://ria.ru/20240629/sevastopol-1956279709.html

Глава Севастополя рассказал о состоянии пострадавших при ударе ВСУ 23 июня

Глава Севастополя рассказал о состоянии пострадавших при ударе ВСУ 23 июня - РИА Новости, 29.06.2024

Глава Севастополя рассказал о состоянии пострадавших при ударе ВСУ 23 июня

В больницах Севастополя остаются 23 пострадавших от атаки ВСУ на город 23 июня, в том числе трое детей, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T10:13

2024-06-29T10:13

2024-06-29T10:13

севастополь

россия

михаил развожаев

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

обстрел севастополя ракетами atacms

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950323771_0:378:2882:1999_1920x0_80_0_0_acb571ff94eca5547826031bc447f77e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости. В больницах Севастополя остаются 23 пострадавших от атаки ВСУ на город 23 июня, в том числе трое детей, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале."На сегодняшнее утро в больницах Севастополя остаются 23 пациента, в том числе 3 детей", - написал Развожаев.При этом, по его словам, на лечении в московских медучреждениях находятся 22 человека: 12 детей, 10 взрослых."Московские врачи оценивают состояние 3 пациентов как стабильно тяжелое, 12 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, 7 пациентов в состоянии легкой степени тяжести. 1 ребенок продолжает находиться в тяжелом состоянии", - подчеркнул губернатор.Преднамеренный террористический ракетный удар по Севастополю был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети. СК РФ завел уголовное дело о теракте.

https://ria.ru/20240629/sevastopol-1956270804.html

https://ria.ru/20240628/svo-1956164249.html

севастополь

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

севастополь, россия, михаил развожаев, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, обстрел севастополя ракетами atacms