https://ria.ru/20240629/sevastopol-1956278706.html

Несколько домов в Севастополе получили повреждения после ракетной атаки ВСУ

Несколько домов в Севастополе получили повреждения после ракетной атаки ВСУ - РИА Новости, 29.06.2024

Несколько домов в Севастополе получили повреждения после ракетной атаки ВСУ

Несколько домов в Севастополе получили повреждения в результате украинской ракетной атаки в субботу, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T09:58

2024-06-29T09:58

2024-06-29T10:14

севастополь

обстрел севастополя ракетами atacms

происшествия

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Несколько домов в Севастополе получили повреждения в результате украинской ракетной атаки в субботу, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.Воздушную тревогу в Севастополе объявили в субботу 8.56 мск. В городе работала система ПВО. По предварительным данным, пострадали 3 мирных жителя, у них осколочные ранения легкой степени тяжести."В настоящее время в службу 112 поступают сообщения об упавших осколках: в районе улицы Новикова упал осколок ракеты, в частном доме на Выгонной осколками разбило стекла, пробило крышу дома и потолок, на Жукова также от упавших осколков пострадало несколько домов", - написал Развожаев.Губернатор призвал не подходить к суббоеприпасам и осколкам и не поднимать их, а об опасных находках сразу сообщать по номеру 112."Спасательные службы оперативно реагируют на все сообщения и выезжают на место", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20240629/sevastopol-1956277466.html

https://ria.ru/20240629/sevastopol-1956276493.html

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

севастополь, обстрел севастополя ракетами atacms, происшествия, михаил развожаев