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Несколько домов в Севастополе получили повреждения после ракетной атаки ВСУ - РИА Новости, 29.06.2024
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09:58 29.06.2024 (обновлено: 10:14 29.06.2024)
https://ria.ru/20240629/sevastopol-1956278706.html
Несколько домов в Севастополе получили повреждения после ракетной атаки ВСУ
Несколько домов в Севастополе получили повреждения после ракетной атаки ВСУ - РИА Новости, 29.06.2024
Несколько домов в Севастополе получили повреждения после ракетной атаки ВСУ
Несколько домов в Севастополе получили повреждения в результате украинской ракетной атаки в субботу, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T09:58
2024-06-29T10:14
севастополь
обстрел севастополя ракетами atacms
происшествия
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Несколько домов в Севастополе получили повреждения в результате украинской ракетной атаки в субботу, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.Воздушную тревогу в Севастополе объявили в субботу 8.56 мск. В городе работала система ПВО. По предварительным данным, пострадали 3 мирных жителя, у них осколочные ранения легкой степени тяжести."В настоящее время в службу 112 поступают сообщения об упавших осколках: в районе улицы Новикова упал осколок ракеты, в частном доме на Выгонной осколками разбило стекла, пробило крышу дома и потолок, на Жукова также от упавших осколков пострадало несколько домов", - написал Развожаев.Губернатор призвал не подходить к суббоеприпасам и осколкам и не поднимать их, а об опасных находках сразу сообщать по номеру 112."Спасательные службы оперативно реагируют на все сообщения и выезжают на место", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20240629/sevastopol-1956277466.html
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севастополь, обстрел севастополя ракетами atacms, происшествия, михаил развожаев
Севастополь, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS, Происшествия, Михаил Развожаев
Несколько домов в Севастополе получили повреждения после ракетной атаки ВСУ

В Севастополе повреждены несколько домов после ракетной атаки в субботу

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОбстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ
Обстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Обстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости. Несколько домов в Севастополе получили повреждения в результате украинской ракетной атаки в субботу, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Воздушную тревогу в Севастополе объявили в субботу 8.56 мск. В городе работала система ПВО. По предварительным данным, пострадали 3 мирных жителя, у них осколочные ранения легкой степени тяжести.
Работа зенитной ракетной системы ПВО - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
При ракетной атаке на Севастополь, предварительно, пострадали три человека
Вчера, 09:46
"В настоящее время в службу 112 поступают сообщения об упавших осколках: в районе улицы Новикова упал осколок ракеты, в частном доме на Выгонной осколками разбило стекла, пробило крышу дома и потолок, на Жукова также от упавших осколков пострадало несколько домов", - написал Развожаев.
Губернатор призвал не подходить к суббоеприпасам и осколкам и не поднимать их, а об опасных находках сразу сообщать по номеру 112.
"Спасательные службы оперативно реагируют на все сообщения и выезжают на место", - подчеркнул он.
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СевастопольОбстрел Севастополя ракетами ATACMSПроисшествияМихаил Развожаев
 
 
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