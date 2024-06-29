https://ria.ru/20240629/sevastopol-1956277466.html

При ракетной атаке на Севастополь, предварительно, пострадали три человека

При ракетной атаке на Севастополь, предварительно, пострадали три человека - РИА Новости, 29.06.2024

При ракетной атаке на Севастополь, предварительно, пострадали три человека

В Севастополе завершили отражение ракетной атаки на город, пострадали, предварительно, три человека, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T09:46

2024-06-29T09:46

2024-06-29T14:57

севастополь

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн — РИА Новости. В Севастополе завершили отражение ракетной атаки на город, пострадали, предварительно, три человека, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале."По предварительным данным, в результате ракетной атаки пострадали три мирных жителя. У них осколочные ранения легкой степени тяжести. Сейчас их госпитализируют", — сообщил Развожаев.По имеющейся информации, две воздушные цели уничтожили в небе над акваторией и в районе Балаклавы. Их осколки упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе.Как сообщила спасательная служба, произошло возгорание травы в районе Ялтинского кольца, в Балаклаве осколками повреждена кровля частного дома."В настоящее время в службу 112 поступают сообщения об упавших осколках: в районе улицы Новикова упал осколок ракеты, в частном доме на Выгонной осколками разбило стекла, пробило крышу дома и потолок, на Жукова также от упавших осколков пострадало несколько домов", — добавил Развожаев.Губернатор призвал не подходить к суббоеприпасам и осколкам и не поднимать их, а об опасных находках сразу сообщать по номеру 112.Воздушную тревогу в Севастополе объявили в субботу в 8:56 мск. В городе работала система ПВО.

https://ria.ru/20240629/bespilotnik-1956263877.html

https://ria.ru/20240629/raketa-1956201388.html

https://ria.ru/20240628/svo-1956118366.html

севастополь

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

севастополь, происшествия