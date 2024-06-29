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При ракетной атаке на Севастополь, предварительно, пострадали три человека - РИА Новости, 29.06.2024
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09:46 29.06.2024 (обновлено: 14:57 29.06.2024)
https://ria.ru/20240629/sevastopol-1956277466.html
При ракетной атаке на Севастополь, предварительно, пострадали три человека
При ракетной атаке на Севастополь, предварительно, пострадали три человека - РИА Новости, 29.06.2024
При ракетной атаке на Севастополь, предварительно, пострадали три человека
В Севастополе завершили отражение ракетной атаки на город, пострадали, предварительно, три человека, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T09:46
2024-06-29T14:57
севастополь
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн — РИА Новости. В Севастополе завершили отражение ракетной атаки на город, пострадали, предварительно, три человека, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.&quot;По предварительным данным, в результате ракетной атаки пострадали три мирных жителя. У них осколочные ранения легкой степени тяжести. Сейчас их госпитализируют&quot;, — сообщил Развожаев.По имеющейся информации, две воздушные цели уничтожили в небе над акваторией и в районе Балаклавы. Их осколки упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе.Как сообщила спасательная служба, произошло возгорание травы в районе Ялтинского кольца, в Балаклаве осколками повреждена кровля частного дома."В настоящее время в службу 112 поступают сообщения об упавших осколках: в районе улицы Новикова упал осколок ракеты, в частном доме на Выгонной осколками разбило стекла, пробило крышу дома и потолок, на Жукова также от упавших осколков пострадало несколько домов", — добавил Развожаев.Губернатор призвал не подходить к суббоеприпасам и осколкам и не поднимать их, а об опасных находках сразу сообщать по номеру 112.Воздушную тревогу в Севастополе объявили в субботу в 8:56 мск. В городе работала система ПВО.
https://ria.ru/20240629/bespilotnik-1956263877.html
https://ria.ru/20240629/raketa-1956201388.html
https://ria.ru/20240628/svo-1956118366.html
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севастополь, происшествия
Севастополь, Происшествия
При ракетной атаке на Севастополь, предварительно, пострадали три человека

При ракетной атаке на Севастополь, предварительно, ранены три мирных жителя

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота зенитной ракетной системы ПВО
Работа зенитной ракетной системы ПВО - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
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Работа зенитной ракетной системы ПВО. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн — РИА Новости. В Севастополе завершили отражение ракетной атаки на город, пострадали, предварительно, три человека, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
«

"По предварительным данным, в результате ракетной атаки пострадали три мирных жителя. У них осколочные ранения легкой степени тяжести. Сейчас их госпитализируют", — сообщил Развожаев.

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По имеющейся информации, две воздушные цели уничтожили в небе над акваторией и в районе Балаклавы. Их осколки упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе.
Как сообщила спасательная служба, произошло возгорание травы в районе Ялтинского кольца, в Балаклаве осколками повреждена кровля частного дома.
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"В настоящее время в службу 112 поступают сообщения об упавших осколках: в районе улицы Новикова упал осколок ракеты, в частном доме на Выгонной осколками разбило стекла, пробило крышу дома и потолок, на Жукова также от упавших осколков пострадало несколько домов", — добавил Развожаев.
Губернатор призвал не подходить к суббоеприпасам и осколкам и не поднимать их, а об опасных находках сразу сообщать по номеру 112.
Воздушную тревогу в Севастополе объявили в субботу в 8:56 мск. В городе работала система ПВО.
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