https://ria.ru/20240629/sevastopol-1956276493.html
В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 29.06.2024
В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу, объявленную утром в субботу, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T09:37
2024-06-29T09:37
2024-06-29T09:43
севастополь
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн – РИА Новости. В Севастополе отменили воздушную тревогу, объявленную утром в субботу, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.Воздушную тревогу в городе объявили в 8.56 по мск. В городе работала система ПВО."Отбой воздушной тревоги!", - написал Развожаев.
https://ria.ru/20240629/sevastopol-1956259915.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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севастополь, происшествия
Севастополь, Происшествия
В Севастополе отменили воздушную тревогу
Губернатор Севастополя сообщил об отмене воздушной тревоги