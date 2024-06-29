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В Севастополе сработали системы ПВО - РИА Новости, 29.06.2024
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09:10 29.06.2024 (обновлено: 09:37 29.06.2024)
https://ria.ru/20240629/sevastopol-1956271717.html
В Севастополе сработали системы ПВО
В Севастополе сработали системы ПВО - РИА Новости, 29.06.2024
В Севастополе сработали системы ПВО
ПВО отражает атаку на Севастополь, все службы приведены в состояние боевой готовности, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram. РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T09:10
2024-06-29T09:37
севастополь
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн — РИА Новости. ПВО отражает атаку на Севастополь, все службы приведены в состояние боевой готовности, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram.&quot;В Севастополе работает ПВО, все службы приведены в состояние боевой готовности. &lt;...&gt; Военные ведут работу по уничтожению воздушных целей&quot;, — написал он.Позднее губернатор сообщил, что предварительно, две воздушные цели уничтожили в небе над акваторией и в районе Балаклавы. "Отражение ракетной атаки продолжается. &lt;...&gt; Осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе", — уточнил Развожаев.По предварительной информации спасательной службы, произошло возгорание травы в районе Ялтинского кольца, в Балаклаве осколками повреждена кровля частного дома.Развожаев попросил жителей города сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах. Он напомнил, что очень важно не находиться на открытых пространствах, так как основную опасность представляют осколки.Украинская армия ежедневно атакует российские регионы.Так, в полдень 23 июня ВСУ нанесли по Севастополю ракетный удар пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Российская ПВО перехватила четыре ракеты.Подрыв в воздухе осколочной боевой части пятого боеприпаса привел к гибели четырех человек, в том числе двоих детей. Травмы получили 153 человека.
https://ria.ru/20240629/bespilotnik-1956263877.html
https://ria.ru/20240628/ataka-1956202141.html
https://ria.ru/20240629/sevastopol-1956259915.html
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севастополь, происшествия
Севастополь, Происшествия
В Севастополе сработали системы ПВО

Власти Севастополя сообщили о срабатывании систем ПВО

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота зенитно-ракетной системы ПВО
Работа зенитно-ракетной системы ПВО - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости
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Работа зенитно-ракетной системы ПВО. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн — РИА Новости. ПВО отражает атаку на Севастополь, все службы приведены в состояние боевой готовности, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram.
«

"В Севастополе работает ПВО, все службы приведены в состояние боевой готовности. <...> Военные ведут работу по уничтожению воздушных целей", — написал он.

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Позднее губернатор сообщил, что предварительно, две воздушные цели уничтожили в небе над акваторией и в районе Балаклавы.
"Отражение ракетной атаки продолжается. <...> Осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе", — уточнил Развожаев.
По предварительной информации спасательной службы, произошло возгорание травы в районе Ялтинского кольца, в Балаклаве осколками повреждена кровля частного дома.
Развожаев попросил жителей города сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах.
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Он напомнил, что очень важно не находиться на открытых пространствах, так как основную опасность представляют осколки.
Украинская армия ежедневно атакует российские регионы.
Так, в полдень 23 июня ВСУ нанесли по Севастополю ракетный удар пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Российская ПВО перехватила четыре ракеты.
Подрыв в воздухе осколочной боевой части пятого боеприпаса привел к гибели четырех человек, в том числе двоих детей. Травмы получили 153 человека.
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