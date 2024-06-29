https://ria.ru/20240629/sevastopol-1956271717.html

В Севастополе сработали системы ПВО

В Севастополе сработали системы ПВО - РИА Новости, 29.06.2024

В Севастополе сработали системы ПВО

ПВО отражает атаку на Севастополь, все службы приведены в состояние боевой готовности, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram. РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T09:10

2024-06-29T09:10

2024-06-29T09:37

севастополь

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн — РИА Новости. ПВО отражает атаку на Севастополь, все службы приведены в состояние боевой готовности, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram."В Севастополе работает ПВО, все службы приведены в состояние боевой готовности. <...> Военные ведут работу по уничтожению воздушных целей", — написал он.Позднее губернатор сообщил, что предварительно, две воздушные цели уничтожили в небе над акваторией и в районе Балаклавы. "Отражение ракетной атаки продолжается. <...> Осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе", — уточнил Развожаев.По предварительной информации спасательной службы, произошло возгорание травы в районе Ялтинского кольца, в Балаклаве осколками повреждена кровля частного дома.Развожаев попросил жителей города сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах. Он напомнил, что очень важно не находиться на открытых пространствах, так как основную опасность представляют осколки.Украинская армия ежедневно атакует российские регионы.Так, в полдень 23 июня ВСУ нанесли по Севастополю ракетный удар пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Российская ПВО перехватила четыре ракеты.Подрыв в воздухе осколочной боевой части пятого боеприпаса привел к гибели четырех человек, в том числе двоих детей. Травмы получили 153 человека.

https://ria.ru/20240629/bespilotnik-1956263877.html

https://ria.ru/20240628/ataka-1956202141.html

https://ria.ru/20240629/sevastopol-1956259915.html

севастополь

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

севастополь, происшествия