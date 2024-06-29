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В Севастополе рассказали, как из-за падения осколков ракеты вспыхнул лес - РИА Новости, 29.06.2024
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09:05 29.06.2024
https://ria.ru/20240629/sevastopol-1956270804.html
В Севастополе рассказали, как из-за падения осколков ракеты вспыхнул лес
В Севастополе рассказали, как из-за падения осколков ракеты вспыхнул лес - РИА Новости, 29.06.2024
В Севастополе рассказали, как из-за падения осколков ракеты вспыхнул лес
Жители дачного общества "Сосновая роща" в Севастополе рассказали РИА Новости, что из-за упавших осколков ракеты, атаковавшей пляж 23 июня, загорелся лес и его... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T09:05
2024-06-29T09:05
происшествия
севастополь
обстрел севастополя ракетами atacms
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СЕВАСТОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости. Жители дачного общества "Сосновая роща" в Севастополе рассказали РИА Новости, что из-за упавших осколков ракеты, атаковавшей пляж 23 июня, загорелся лес и его тушили "всем миром". СНТ "Сосновая роща" находится рядом с пляжем Учкуевка в Севастополе. Как рассказали РИА Новости дачники, они тоже ощутили на себе последствия воскресного ракетного удара. "Осколки попадали на участке, у одних соседей посекло машину, у других трава во дворе загорелась. Помогала им тушить", - рассказала РИА Новости одна из дачниц. Сильнее всего от попадания обломков ракеты пострадал двухэтажный коттедж на одной из улиц, ведущих к морю: почти полностью сгорела крыша, повреждены окна. Чуть подальше между улицами расположена небольшая сосновая роща, трава здесь полностью выгорела. "Тушили все вместе. Кто ведра таскал, кто шланги с водой, кто лопатой засыпал. Быстро вместе справились, ведь могло перекинуться и на дома", - рассказывает пенсионер Владимир Иванович, закрашивая забор, в который тоже попали осколки. Его соседка Раиса Андреевна рассказала, что место пожара осмотрели сотрудники МЧС и полиции и они предупредили местных жителей, чтобы те не ходили по пепелищу: здесь могут оставаться ещё осколки. Рядом с СНТ стоят несколько новых пятиэтажек. Жительница одной из них рассказала РИА Новости, что во время ракетного удара осколки долетели и до них. "Я дома была, мы легли на пол в коридоре. Но бог миловал, все живы. Только угол дома немного задело. А у соседнего, говорят, что окна были повреждены", - сообщила пенсионерка. Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из них двое детей.
https://ria.ru/20240626/deti-1955486864.html
https://ria.ru/20240627/sevastopol-1955740126.html
https://ria.ru/20240324/sevastopol-1935476576.html
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происшествия, севастополь, обстрел севастополя ракетами atacms
Происшествия, Севастополь, Обстрел Севастополя ракетами ATACMS
В Севастополе рассказали, как из-за падения осколков ракеты вспыхнул лес

Жители Севастополя рассказали, как тушили дворы после падения осколков ракеты

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на город Севастополь
Вид на город Севастополь - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СЕВАСТОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости. Жители дачного общества "Сосновая роща" в Севастополе рассказали РИА Новости, что из-за упавших осколков ракеты, атаковавшей пляж 23 июня, загорелся лес и его тушили "всем миром".
СНТ "Сосновая роща" находится рядом с пляжем Учкуевка в Севастополе. Как рассказали РИА Новости дачники, они тоже ощутили на себе последствия воскресного ракетного удара.
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"Осколки попадали на участке, у одних соседей посекло машину, у других трава во дворе загорелась. Помогала им тушить", - рассказала РИА Новости одна из дачниц.
Сильнее всего от попадания обломков ракеты пострадал двухэтажный коттедж на одной из улиц, ведущих к морю: почти полностью сгорела крыша, повреждены окна. Чуть подальше между улицами расположена небольшая сосновая роща, трава здесь полностью выгорела.
«
"Тушили все вместе. Кто ведра таскал, кто шланги с водой, кто лопатой засыпал. Быстро вместе справились, ведь могло перекинуться и на дома", - рассказывает пенсионер Владимир Иванович, закрашивая забор, в который тоже попали осколки.
Его соседка Раиса Андреевна рассказала, что место пожара осмотрели сотрудники МЧС и полиции и они предупредили местных жителей, чтобы те не ходили по пепелищу: здесь могут оставаться ещё осколки.
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Рядом с СНТ стоят несколько новых пятиэтажек. Жительница одной из них рассказала РИА Новости, что во время ракетного удара осколки долетели и до них.
"Я дома была, мы легли на пол в коридоре. Но бог миловал, все живы. Только угол дома немного задело. А у соседнего, говорят, что окна были повреждены", - сообщила пенсионерка.
Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из них двое детей.
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ПроисшествияСевастопольОбстрел Севастополя ракетами ATACMS
 
 
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