https://ria.ru/20240629/samolet-1956322971.html

СК назвал причину ЧП с самолетом в Екатеринбурге

СК назвал причину ЧП с самолетом в Екатеринбурге - РИА Новости, 29.06.2024

СК назвал причину ЧП с самолетом в Екатеринбурге

Самолет авиакомпании "ЮВТ Аэро" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Екатеринбурга из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T14:51

2024-06-29T14:51

2024-06-29T15:01

происшествия

екатеринбург

россия

казань

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июн – РИА Новости. Самолет авиакомпании "ЮВТ Аэро" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Екатеринбурга из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании "ЮВТ Аэро", следовавший по маршруту Казань – Тобольск – Екатеринбург, при посадке на этапе пробега выкатился за пределы ВПП на расстояние около 10 метров. После посадки никто не пострадал, повреждений на воздушном судне нет. Аэропорт "Кольцово" временно вводил ограничения на прием воздушных судов, на запасные аэродромы ушли три борта. "Предварительная причина авиационного инцидента - неблагоприятные погодные условия", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240604/an-26-1950401248.html

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россия

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Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Екатеринбурга Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Екатеринбурга 2024-06-29T14:51 true PT0M27S

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Дарья Буймова

происшествия, екатеринбург, россия, казань, следственный комитет россии (ск рф)