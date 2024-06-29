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СК назвал причину ЧП с самолетом в Екатеринбурге - РИА Новости, 29.06.2024
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14:51 29.06.2024 (обновлено: 15:01 29.06.2024)
https://ria.ru/20240629/samolet-1956322971.html
СК назвал причину ЧП с самолетом в Екатеринбурге
СК назвал причину ЧП с самолетом в Екатеринбурге - РИА Новости, 29.06.2024
СК назвал причину ЧП с самолетом в Екатеринбурге
Самолет авиакомпании "ЮВТ Аэро" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Екатеринбурга из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T14:51
2024-06-29T15:01
происшествия
екатеринбург
россия
казань
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июн – РИА Новости. Самолет авиакомпании "ЮВТ Аэро" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Екатеринбурга из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании "ЮВТ Аэро", следовавший по маршруту Казань – Тобольск – Екатеринбург, при посадке на этапе пробега выкатился за пределы ВПП на расстояние около 10 метров. После посадки никто не пострадал, повреждений на воздушном судне нет. Аэропорт "Кольцово" временно вводил ограничения на прием воздушных судов, на запасные аэродромы ушли три борта. "Предварительная причина авиационного инцидента - неблагоприятные погодные условия", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240604/an-26-1950401248.html
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Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Екатеринбурга
Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Екатеринбурга
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происшествия, екатеринбург, россия, казань, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Казань, Следственный комитет России (СК РФ)
СК назвал причину ЧП с самолетом в Екатеринбурге

СК назвал погоду причиной выката самолета за пределы ВПП в Екатеринбурге

© Фото : Уральская транспортная прокуратура/TelegramСамолет, прибывший из Тобольска, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Екатеринбурга
Самолет, прибывший из Тобольска, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Екатеринбурга - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© Фото : Уральская транспортная прокуратура/Telegram
Самолет, прибывший из Тобольска, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Екатеринбурга
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июн – РИА Новости. Самолет авиакомпании "ЮВТ Аэро" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Екатеринбурга из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании "ЮВТ Аэро", следовавший по маршруту КазаньТобольск – Екатеринбург, при посадке на этапе пробега выкатился за пределы ВПП на расстояние около 10 метров. После посадки никто не пострадал, повреждений на воздушном судне нет. Аэропорт "Кольцово" временно вводил ограничения на прием воздушных судов, на запасные аэродромы ушли три борта.
"Предварительная причина авиационного инцидента - неблагоприятные погодные условия", - говорится в сообщении.
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4 июня, 14:18
 
ПроисшествияЕкатеринбургРоссияКазаньСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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