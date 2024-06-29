https://ria.ru/20240629/samolet-1956322971.html
СК назвал причину ЧП с самолетом в Екатеринбурге
СК назвал причину ЧП с самолетом в Екатеринбурге - РИА Новости, 29.06.2024
СК назвал причину ЧП с самолетом в Екатеринбурге
Самолет авиакомпании "ЮВТ Аэро" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Екатеринбурга из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T14:51
2024-06-29T14:51
2024-06-29T15:01
происшествия
екатеринбург
россия
казань
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июн – РИА Новости. Самолет авиакомпании "ЮВТ Аэро" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Екатеринбурга из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании "ЮВТ Аэро", следовавший по маршруту Казань – Тобольск – Екатеринбург, при посадке на этапе пробега выкатился за пределы ВПП на расстояние около 10 метров. После посадки никто не пострадал, повреждений на воздушном судне нет. Аэропорт "Кольцово" временно вводил ограничения на прием воздушных судов, на запасные аэродромы ушли три борта. "Предварительная причина авиационного инцидента - неблагоприятные погодные условия", - говорится в сообщении.
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7 495 645-6601
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Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Екатеринбурга
Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Екатеринбурга
2024-06-29T14:51
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PT0M27S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург, россия, казань, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Казань, Следственный комитет России (СК РФ)
СК назвал причину ЧП с самолетом в Екатеринбурге
СК назвал погоду причиной выката самолета за пределы ВПП в Екатеринбурге