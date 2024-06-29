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В Херсонской области сократили комендантский час
В Херсонской области сократили комендантский час - РИА Новости, 29.06.2024
В Херсонской области сократили комендантский час
С 29 июня 2024 года период действия комендантского часа на территории Херсонской области устанавливается с 23 часов до 5 часов, сообщил губернатор Херсонской... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T22:21
2024-06-29T22:21
2024-06-29T22:21
херсонская область
владимир сальдо
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ГЕНИЧЕСК, 29 июн - РИА Новости. С 29 июня 2024 года период действия комендантского часа на территории Херсонской области устанавливается с 23 часов до 5 часов, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем официальном телеграмм-канале. "С сегодняшнего дня период действия комендантского часа на территории Херсонской области устанавливается с 23:00 часов до 05:00 часов", - написал Сальдо. Действие комендантского часа не распространяется на транзитное движение автомобильного пассажирского транспорта через Херсонскую область.
https://ria.ru/20240625/putin-1955338455.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , владимир сальдо
Херсонская область , Владимир Сальдо
В Херсонской области сократили комендантский час
Сальдо: комендантский час в Херсонской области будет действовать с 23:00 до 5:00