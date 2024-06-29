https://ria.ru/20240629/saldo-1956381348.html

В Херсонской области сократили комендантский час

В Херсонской области сократили комендантский час - РИА Новости, 29.06.2024

В Херсонской области сократили комендантский час

С 29 июня 2024 года период действия комендантского часа на территории Херсонской области устанавливается с 23 часов до 5 часов, сообщил губернатор Херсонской... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T22:21

2024-06-29T22:21

2024-06-29T22:21

херсонская область

владимир сальдо

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ГЕНИЧЕСК, 29 июн - РИА Новости. С 29 июня 2024 года период действия комендантского часа на территории Херсонской области устанавливается с 23 часов до 5 часов, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем официальном телеграмм-канале. "С сегодняшнего дня период действия комендантского часа на территории Херсонской области устанавливается с 23:00 часов до 05:00 часов", - написал Сальдо. Действие комендантского часа не распространяется на транзитное движение автомобильного пассажирского транспорта через Херсонскую область.

https://ria.ru/20240625/putin-1955338455.html

херсонская область

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

херсонская область , владимир сальдо