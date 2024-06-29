https://ria.ru/20240629/rosmolodezh-1956381194.html
Росмолодежь рассказала о субсидиях по итогам конкурса "Регион добрых дел"
Росмолодежь рассказала о субсидиях по итогам конкурса "Регион добрых дел" - РИА Новости, 29.06.2024
Росмолодежь рассказала о субсидиях по итогам конкурса "Регион добрых дел"
Субсидии по итогам конкурса "Регион добрых дел" получат 30 регионов России, сообщили в пресс-службе Росмолодежи. РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T22:16
2024-06-29T22:16
2024-06-29T22:16
общество
россия
челябинская область
республика бурятия
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Субсидии по итогам конкурса "Регион добрых дел" получат 30 регионов России, сообщили в пресс-службе Росмолодежи. "По результатам конкурса "Регион добрых дел" 2024 года субсидии из федерального бюджета распределены между 30 регионами России. Всего в этом году поступило 69 заявок от субъектов", - сообщили в ведомстве. По их данным, с 2018 года 77 регионов, ставшие победителями конкурса, получили субсидии на совокупную сумму 1,3 млрд рублей. "Наиболее популярными темами добровольческих практик в регионах стали: волонтёрство городской среды, сохранение культурного наследия, медицинское волонтёрство и развитие инфраструктуры добровольчества (ресурсных и Добро.Центров)", - отметили в Росмолодежи. В 2024 году впервые субсидию получают 3 региона: Челябинская область, Республика Бурятия и Чукотский автономный округ. "Регионы-победители станут получателями субсидии на развитие региональной системы добровольчества, вовлечение граждан в волонтёрскую деятельность, а также поддержку проектов и мероприятий добровольческой направленности некоммерческих организаций и бюджетных учреждений. Общий объём субсидии конкурса в 2024 году составил 202,5 млн рублей", - рассказали в ведомстве.
https://ria.ru/20240629/rosmolodezh-1956380355.html
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общество, россия, челябинская область, республика бурятия, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
Общество, Россия, Челябинская область, Республика Бурятия, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
Росмолодежь рассказала о субсидиях по итогам конкурса "Регион добрых дел"
Росмолодежь: 30 регионов получат субсидии по итогам конкурса "Регион добрых дел"