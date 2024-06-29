https://ria.ru/20240629/rosgvardeytsy-1956378710.html

Росгвардейцы оказали помощь многодетной семье в ЛНР

Росгвардейцы оказали помощь многодетной семье в ЛНР - РИА Новости, 29.06.2024

Росгвардейцы оказали помощь многодетной семье в ЛНР

Военнослужащие группировки войск (сил) "Восток" Росгвардии, выполняющие служебно-боевые задачи в зоне спецоперации, оказали помощь многодетной семье в Луганской РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T21:47

2024-06-29T21:47

2024-06-29T21:47

луганская народная республика

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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ЛУГАНСК, 29 июн - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск (сил) "Восток" Росгвардии, выполняющие служебно-боевые задачи в зоне спецоперации, оказали помощь многодетной семье в Луганской Народной Республике, сообщили журналистам в пресс-службе Росгвардии. "Понимая, что многим из нуждающихся граждан зачастую не к кому обратиться за помощью, росгвардейцы берут над ними шефство. Так, военнослужащие одного из подразделений Росгвардии передали воспитывающей четырёх несовершеннолетних детей семье продукты питания, детские вещи, лекарственные препараты, игрушки и другие необходимые в быту предметы", - сообщили в пресс-службе. Уточняется, что военнослужащие группировки, выполняющие служебно-боевые задачи в зоне проведения спецоперации на территории ЛНР, в рамках акции "Росгвардия с Луганщиной" продолжают оказывать разностороннюю поддержку гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации "Многодетная семья тепло поприветствовала военнослужащих Росгвардии и поблагодарила за оказанную помощь", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240601/mechta-1949824781.html

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

луганская народная республика, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)