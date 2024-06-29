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Росгвардейцы оказали помощь многодетной семье в ЛНР - РИА Новости, 29.06.2024
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21:47 29.06.2024
https://ria.ru/20240629/rosgvardeytsy-1956378710.html
Росгвардейцы оказали помощь многодетной семье в ЛНР
Росгвардейцы оказали помощь многодетной семье в ЛНР - РИА Новости, 29.06.2024
Росгвардейцы оказали помощь многодетной семье в ЛНР
Военнослужащие группировки войск (сил) "Восток" Росгвардии, выполняющие служебно-боевые задачи в зоне спецоперации, оказали помощь многодетной семье в Луганской РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T21:47
2024-06-29T21:47
луганская народная республика
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ЛУГАНСК, 29 июн - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск (сил) "Восток" Росгвардии, выполняющие служебно-боевые задачи в зоне спецоперации, оказали помощь многодетной семье в Луганской Народной Республике, сообщили журналистам в пресс-службе Росгвардии. "Понимая, что многим из нуждающихся граждан зачастую не к кому обратиться за помощью, росгвардейцы берут над ними шефство. Так, военнослужащие одного из подразделений Росгвардии передали воспитывающей четырёх несовершеннолетних детей семье продукты питания, детские вещи, лекарственные препараты, игрушки и другие необходимые в быту предметы", - сообщили в пресс-службе. Уточняется, что военнослужащие группировки, выполняющие служебно-боевые задачи в зоне проведения спецоперации на территории ЛНР, в рамках акции "Росгвардия с Луганщиной" продолжают оказывать разностороннюю поддержку гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации "Многодетная семья тепло поприветствовала военнослужащих Росгвардии и поблагодарила за оказанную помощь", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20240601/mechta-1949824781.html
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луганская народная республика, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Луганская Народная Республика, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Росгвардейцы оказали помощь многодетной семье в ЛНР

Военнослужащие "Востока" Росгвардии оказали помощь многодетной семье в ЛНР

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАвтомобиль Росгвардии
Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Автомобиль Росгвардии. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 29 июн - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск (сил) "Восток" Росгвардии, выполняющие служебно-боевые задачи в зоне спецоперации, оказали помощь многодетной семье в Луганской Народной Республике, сообщили журналистам в пресс-службе Росгвардии.
«
"Понимая, что многим из нуждающихся граждан зачастую не к кому обратиться за помощью, росгвардейцы берут над ними шефство. Так, военнослужащие одного из подразделений Росгвардии передали воспитывающей четырёх несовершеннолетних детей семье продукты питания, детские вещи, лекарственные препараты, игрушки и другие необходимые в быту предметы", - сообщили в пресс-службе.
Уточняется, что военнослужащие группировки, выполняющие служебно-боевые задачи в зоне проведения спецоперации на территории ЛНР, в рамках акции "Росгвардия с Луганщиной" продолжают оказывать разностороннюю поддержку гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
«
"Многодетная семья тепло поприветствовала военнослужащих Росгвардии и поблагодарила за оказанную помощь", - добавили в ведомстве.
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Луганская Народная РеспубликаФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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