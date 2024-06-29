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В Москвы начали реабилитацию Семеновского пруда - РИА Новости, 29.06.2024
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12:59 29.06.2024
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В Москвы начали реабилитацию Семеновского пруда
В Москвы начали реабилитацию Семеновского пруда - РИА Новости, 29.06.2024
В Москвы начали реабилитацию Семеновского пруда
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению реабилитации Семеновского пруда, расположенного в Гагаринском районе на юго-западе столицы,... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T12:59
2024-06-29T12:59
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москва
гагаринский район
петр бирюков
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению реабилитации Семеновского пруда, расположенного в Гагаринском районе на юго-западе столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В настоящее время водоем находится в неудовлетворительном состоянии: на дне накопился слой иловых отложений, акватория активно цветет из-за большого количества водорослей, наблюдаются локальные разрушения береговой полосы. В связи с этим было принято решение провести комплексную реабилитацию пруда, работы планируем завершить в четвертом квартале этого года", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что водоем площадью 0,2 гектара очистят от ила, отремонтируют конструкцию береговых полос, сформируют зоны биоплато и восстановят работу инженерных сооружений. "Запланированы мероприятия по извлечению более 500 кубометров иловых отложений, благодаря этому средняя глубина увеличится до двух метров. Существующая конструкция береговой полосы останется откосной на всем протяжении, ее отремонтируют с помощью нанесения цементного состава на существующую бетонную поверхность, берега декорируют камнем, втопленным в бетон", - отметил Бирюков. На финальном этапе будут организованы две отдельные зоны биоплато общей площадью более 160 квадратных метров, в них высадят свыше трех тысяч водных растений. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реабилитации. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей. Всего в этом году в Москве запланировано обновление свыше 20 прудов.
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москва, гагаринский район, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Гагаринский район, Петр Бирюков
В Москвы начали реабилитацию Семеновского пруда

На юго-западе Москвы начали реабилитацию Семеновского пруда

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЧистка пруда
Чистка пруда - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Чистка пруда. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению реабилитации Семеновского пруда, расположенного в Гагаринском районе на юго-западе столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В настоящее время водоем находится в неудовлетворительном состоянии: на дне накопился слой иловых отложений, акватория активно цветет из-за большого количества водорослей, наблюдаются локальные разрушения береговой полосы. В связи с этим было принято решение провести комплексную реабилитацию пруда, работы планируем завершить в четвертом квартале этого года", - рассказал Бирюков.
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Заместитель мэра пояснил, что водоем площадью 0,2 гектара очистят от ила, отремонтируют конструкцию береговых полос, сформируют зоны биоплато и восстановят работу инженерных сооружений.
"Запланированы мероприятия по извлечению более 500 кубометров иловых отложений, благодаря этому средняя глубина увеличится до двух метров. Существующая конструкция береговой полосы останется откосной на всем протяжении, ее отремонтируют с помощью нанесения цементного состава на существующую бетонную поверхность, берега декорируют камнем, втопленным в бетон", - отметил Бирюков.
На финальном этапе будут организованы две отдельные зоны биоплато общей площадью более 160 квадратных метров, в них высадят свыше трех тысяч водных растений.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реабилитации. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей. Всего в этом году в Москве запланировано обновление свыше 20 прудов.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГагаринский районПетр Бирюков
 
 
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