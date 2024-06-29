https://ria.ru/20240629/pozhary-1956371904.html

В Турции лесные пожары охватили три провинции

В Турции лесные пожары охватили три провинции - РИА Новости, 29.06.2024

В Турции лесные пожары охватили три провинции

Лесные пожары охватили три турецких провинции, перекрыта трасса между городом Сельчук и курортом Кушадасы. РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T20:50

2024-06-29T20:50

2024-06-29T23:25

в мире

измир

турция

чанаккале (провинция)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/02/1743999957_206:0:1843:921_1920x0_80_0_0_ffa0df08bcca41a2bc3deca640977526.jpg

СТАМБУЛ, 29 июн - РИА Новости. Лесные пожары охватили три турецких провинции, перекрыта трасса между городом Сельчук и курортом Кушадасы. Первый пожар начался в районе деревни Караджадаг провинции Измир около 13.00 по местному времени (совпадает с мск), тушить его начали уже через десять минут, в том числе с воздуха. Минобороны Турции направило дополнительно пять вертолетов на помощь пожарным. В рамках мер предосторожности эвакуированы жители одной деревни. Еще одно возгорание возникло в районе курорта Чешме той же провинции Измир у деревни Гермиян, а также у трассы Измир-Чешме. В провинции Чанаккале пожарные тушат огонь, охвативший сельскохозяйственные земли в районе Эзине, эвакуированы жители двух деревень. Крупный лесной пожар начался в провинции Измир у прибрежной деревни Памуджак, вскоре он перекинулся на лес курорта Кушадасы соседней провинции Айдын. "Движение автомобилей по трассе Сельчук-Кушадасы прекращено из-за пожара, который тушат в том числе с воздуха четыре самолета и пять вертолетов", - передает телеканал TRT Haber.

https://ria.ru/20240629/pozhar-1956362046.html

https://ria.ru/20240628/mchs-1956003020.html

измир

турция

чанаккале (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, измир, турция, чанаккале (провинция)