https://ria.ru/20240629/pozhary-1956371904.html
В Турции лесные пожары охватили три провинции
В Турции лесные пожары охватили три провинции - РИА Новости, 29.06.2024
В Турции лесные пожары охватили три провинции
Лесные пожары охватили три турецких провинции, перекрыта трасса между городом Сельчук и курортом Кушадасы. РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T20:50
2024-06-29T20:50
2024-06-29T23:25
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СТАМБУЛ, 29 июн - РИА Новости. Лесные пожары охватили три турецких провинции, перекрыта трасса между городом Сельчук и курортом Кушадасы. Первый пожар начался в районе деревни Караджадаг провинции Измир около 13.00 по местному времени (совпадает с мск), тушить его начали уже через десять минут, в том числе с воздуха. Минобороны Турции направило дополнительно пять вертолетов на помощь пожарным. В рамках мер предосторожности эвакуированы жители одной деревни. Еще одно возгорание возникло в районе курорта Чешме той же провинции Измир у деревни Гермиян, а также у трассы Измир-Чешме. В провинции Чанаккале пожарные тушат огонь, охвативший сельскохозяйственные земли в районе Эзине, эвакуированы жители двух деревень. Крупный лесной пожар начался в провинции Измир у прибрежной деревни Памуджак, вскоре он перекинулся на лес курорта Кушадасы соседней провинции Айдын. "Движение автомобилей по трассе Сельчук-Кушадасы прекращено из-за пожара, который тушат в том числе с воздуха четыре самолета и пять вертолетов", - передает телеканал TRT Haber.
https://ria.ru/20240629/pozhar-1956362046.html
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в мире, измир, турция, чанаккале (провинция)
В мире, Измир, Турция, Чанаккале (провинция)
В Турции лесные пожары охватили три провинции
В Турции лесные пожары охватили три провинции, перекрыта одна трасса
СТАМБУЛ, 29 июн - РИА Новости. Лесные пожары охватили три турецких провинции, перекрыта трасса между городом Сельчук и курортом Кушадасы.
Первый пожар начался в районе деревни Караджадаг провинции Измир
около 13.00 по местному времени (совпадает с мск), тушить его начали уже через десять минут, в том числе с воздуха. Минобороны Турции направило дополнительно пять вертолетов на помощь пожарным.
В рамках мер предосторожности эвакуированы жители одной деревни.
Еще одно возгорание возникло в районе курорта Чешме той же провинции Измир у деревни Гермиян, а также у трассы Измир-Чешме.
В провинции Чанаккале
пожарные тушат огонь, охвативший сельскохозяйственные земли в районе Эзине, эвакуированы жители двух деревень.
Крупный лесной пожар начался в провинции Измир у прибрежной деревни Памуджак, вскоре он перекинулся на лес курорта Кушадасы соседней провинции Айдын. "Движение автомобилей по трассе Сельчук-Кушадасы прекращено из-за пожара, который тушат в том числе с воздуха четыре самолета и пять вертолетов", - передает телеканал TRT Haber.