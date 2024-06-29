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В Пензенской области загорелся недействующий мусорный полигон - РИА Новости, 29.06.2024
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22:15 29.06.2024
https://ria.ru/20240629/pozhar-1956380955.html
В Пензенской области загорелся недействующий мусорный полигон
В Пензенской области загорелся недействующий мусорный полигон - РИА Новости, 29.06.2024
В Пензенской области загорелся недействующий мусорный полигон
Недействующий полигон ТБО горит в городе Нижний Ломов Пензенской области, площадь пожара составила 1100 квадратных метров, сообщило правительство региона в... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T22:15
2024-06-29T22:15
происшествия
нижний ломов
пензенская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САРАТОВ, 29 июн - РИА Новости. Недействующий полигон ТБО горит в городе Нижний Ломов Пензенской области, площадь пожара составила 1100 квадратных метров, сообщило правительство региона в Telegram-канале. "В Нижнем Ломове на недействующем полигоне твёрдых бытовых отходов продолжается тушение пожара. Площадь возгорания составляет 1100 квадратных метров", - говорится в сообщении. По данным правительства региона, от МЧС России к ликвидации пожара привлечено четыре единицы техники и 16 человек личного состава, от муниципальной пожарной части - одна единица техники и один человек, а также от ООО "Чистый город" экскаватор и две поливомоечных машины. Уточняется, что создан оперативный штаб под руководством заместителя главы администрации города.
https://ria.ru/20240629/musor-1956355745.html
нижний ломов
пензенская область
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происшествия, нижний ломов, пензенская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нижний Ломов, Пензенская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Пензенской области загорелся недействующий мусорный полигон

Под Пензой загорелся недействующий мусорный полигон на площади 1100 "квадратов"

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
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САРАТОВ, 29 июн - РИА Новости. Недействующий полигон ТБО горит в городе Нижний Ломов Пензенской области, площадь пожара составила 1100 квадратных метров, сообщило правительство региона в Telegram-канале.
«
"В Нижнем Ломове на недействующем полигоне твёрдых бытовых отходов продолжается тушение пожара. Площадь возгорания составляет 1100 квадратных метров", - говорится в сообщении.
По данным правительства региона, от МЧС России к ликвидации пожара привлечено четыре единицы техники и 16 человек личного состава, от муниципальной пожарной части - одна единица техники и один человек, а также от ООО "Чистый город" экскаватор и две поливомоечных машины.
Уточняется, что создан оперативный штаб под руководством заместителя главы администрации города.
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ПроисшествияНижний ЛомовПензенская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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