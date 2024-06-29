https://ria.ru/20240629/pozhar-1956380955.html

В Пензенской области загорелся недействующий мусорный полигон

В Пензенской области загорелся недействующий мусорный полигон - РИА Новости, 29.06.2024

В Пензенской области загорелся недействующий мусорный полигон

Недействующий полигон ТБО горит в городе Нижний Ломов Пензенской области, площадь пожара составила 1100 квадратных метров, сообщило правительство региона в... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T22:15

2024-06-29T22:15

2024-06-29T22:15

происшествия

нижний ломов

пензенская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САРАТОВ, 29 июн - РИА Новости. Недействующий полигон ТБО горит в городе Нижний Ломов Пензенской области, площадь пожара составила 1100 квадратных метров, сообщило правительство региона в Telegram-канале. "В Нижнем Ломове на недействующем полигоне твёрдых бытовых отходов продолжается тушение пожара. Площадь возгорания составляет 1100 квадратных метров", - говорится в сообщении. По данным правительства региона, от МЧС России к ликвидации пожара привлечено четыре единицы техники и 16 человек личного состава, от муниципальной пожарной части - одна единица техники и один человек, а также от ООО "Чистый город" экскаватор и две поливомоечных машины. Уточняется, что создан оперативный штаб под руководством заместителя главы администрации города.

https://ria.ru/20240629/musor-1956355745.html

нижний ломов

пензенская область

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, нижний ломов, пензенская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)