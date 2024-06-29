https://ria.ru/20240629/pozhar-1956362046.html
На горе Парнита вблизи Афин горит лес
На горе Парнита вблизи Афин горит лес - РИА Новости, 29.06.2024
На горе Парнита вблизи Афин горит лес
Греческие пожарные тушат сильный лесной пожар на горе Парнита вблизи Афин, в тушении участвуют четыре самолета и восемь вертолетов, сообщил представитель... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T19:29
2024-06-29T19:29
2024-06-29T19:29
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АФИНЫ, 29 июн - РИА Новости. Греческие пожарные тушат сильный лесной пожар на горе Парнита вблизи Афин, в тушении участвуют четыре самолета и восемь вертолетов, сообщил представитель пожарной службы Греции Василиос Ватракояннис на внеочередном брифинге. "Сообщение о лесном пожаре в районе Кацимиди на Парните поступило в Оперативный центр в 14:50 (время совпадает с московским). В настоящее время с огнем борются сильные наземные силы, которые будут дополнительно усилены 100 пожарными и 30 транспортными средствами из Фессалии, Эпира и Центральной Македонии. С воздуха действуют 12 воздушных средств пожаротушения - четыре самолета и восемь вертолетов", - сказал он. В районе пожара скорость ветра достигает 50 километров в час, порывы превышают 100 километров в час. "Эти условия, а также наличие в районе опор высокого напряжения затрудняют оперативную работу воздушных средств. По этой причине они в основном используют вертолеты", - сказал Ватракояннис. По его словам, для координации пожарных развернут мобильный оперативный центр "Олимпос". Представитель пожарной службы сообщил, что в 15:47 по номеру 112 экстренных служб было передано сообщение жителям ближайших районов о пожаре, чтобы они были готовы следовать указаниям компетентных органов в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Помощь в тушении оказывают значительные силы, включая военных. "В целом сложившиеся условия сложные и опасные", - отметил он. С утра субботы произошло 40 пожаров в лесах, сообщил представитель пожарных.
https://ria.ru/20240622/pozhar-1954777713.html
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в мире, афины, греция
На горе Парнита вблизи Афин горит лес
Греческие пожарные тушат сильный лесной пожар на горе Парнита вблизи Афин
АФИНЫ, 29 июн - РИА Новости. Греческие пожарные тушат сильный лесной пожар на горе Парнита вблизи Афин, в тушении участвуют четыре самолета и восемь вертолетов, сообщил представитель пожарной службы Греции Василиос Ватракояннис на внеочередном брифинге.
«
"Сообщение о лесном пожаре в районе Кацимиди на Парните поступило в Оперативный центр в 14:50 (время совпадает с московским). В настоящее время с огнем борются сильные наземные силы, которые будут дополнительно усилены 100 пожарными и 30 транспортными средствами из Фессалии, Эпира и Центральной Македонии. С воздуха действуют 12 воздушных средств пожаротушения - четыре самолета и восемь вертолетов", - сказал он.
В районе пожара скорость ветра достигает 50 километров в час, порывы превышают 100 километров в час. "Эти условия, а также наличие в районе опор высокого напряжения затрудняют оперативную работу воздушных средств. По этой причине они в основном используют вертолеты", - сказал Ватракояннис.
По его словам, для координации пожарных развернут мобильный оперативный центр "Олимпос".
Представитель пожарной службы сообщил, что в 15:47 по номеру 112 экстренных служб было передано сообщение жителям ближайших районов о пожаре, чтобы они были готовы следовать указаниям компетентных органов в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
Помощь в тушении оказывают значительные силы, включая военных.
«
"В целом сложившиеся условия сложные и опасные", - отметил он.
С утра субботы произошло 40 пожаров в лесах, сообщил представитель пожарных.