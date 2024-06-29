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При пожаре в Балашихе погибли выходцы из Средней Азии

При пожаре в Балашихе погибли выходцы из Средней Азии - РИА Новости, 29.06.2024

При пожаре в Балашихе погибли выходцы из Средней Азии

Выходцы из стран Средней Азии погибли в подмосковной Балашихе, где горел жилой дом, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T11:55

2024-06-29T11:55

2024-06-29T11:55

происшествия

балашиха

средняя азия

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Выходцы из стран Средней Азии погибли в подмосковной Балашихе, где горел жилой дом, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Ранее сообщалось, что пожар произошел в одной из квартир двухэтажного дома в балашихинском микрорайоне Керамик. Погибли 5 человек, возбуждено уголовное дело. "Иностранные граждане - Средняя Азия", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о погибших.

балашиха

средняя азия

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Дарья Буймова

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Кадры с места пожара в подмосковной Балашихе Пожар в двухэтажном жилом доме в подмосковной Балашихе, где погибли 5 человек, полностью ликвидирован, сообщил глава горокруга. Уголовное дело возбуждено после пожара в общежитии в Балашихе, сообщили в ГСУСК. 2024-06-29T11:55 true PT0M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, балашиха, средняя азия, видео