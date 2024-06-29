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При пожаре в Балашихе погибли выходцы из Средней Азии
При пожаре в Балашихе погибли выходцы из Средней Азии - РИА Новости, 29.06.2024
При пожаре в Балашихе погибли выходцы из Средней Азии
Выходцы из стран Средней Азии погибли в подмосковной Балашихе, где горел жилой дом, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T11:55
2024-06-29T11:55
2024-06-29T11:55
происшествия
балашиха
средняя азия
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Выходцы из стран Средней Азии погибли в подмосковной Балашихе, где горел жилой дом, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Ранее сообщалось, что пожар произошел в одной из квартир двухэтажного дома в балашихинском микрорайоне Керамик. Погибли 5 человек, возбуждено уголовное дело. "Иностранные граждане - Средняя Азия", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о погибших.
балашиха
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры с места пожара в подмосковной Балашихе
Пожар в двухэтажном жилом доме в подмосковной Балашихе, где погибли 5 человек, полностью ликвидирован, сообщил глава горокруга.
Уголовное дело возбуждено после пожара в общежитии в Балашихе, сообщили в ГСУСК.
2024-06-29T11:55
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PT0M14S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, балашиха, средняя азия, видео
Происшествия, Балашиха, Средняя Азия
При пожаре в Балашихе погибли выходцы из Средней Азии
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Выходцы из стран Средней Азии погибли в подмосковной Балашихе, где горел жилой дом, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
2024-06-29T11:55
true
PT0M14S
При пожаре в Балашихе погибли выходцы из Средней Азии
При пожаре в Балашихе погибли пять выходцев из Средней Азии
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Выходцы из стран Средней Азии погибли в подмосковной Балашихе, где горел жилой дом, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Ранее сообщалось, что пожар произошел в одной из квартир двухэтажного дома в балашихинском микрорайоне Керамик. Погибли 5 человек, возбуждено уголовное дело.
"Иностранные граждане - Средняя Азия", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о погибших.