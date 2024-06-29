https://ria.ru/20240629/pozhar-1956247608.html

Пожар в двухэтажном доме в Балашихе полностью ликвидировали

Пожар в двухэтажном доме в Балашихе полностью ликвидировали - РИА Новости, 29.06.2024

Пожар в двухэтажном доме в Балашихе полностью ликвидировали

Пожар в двухэтажном жилом доме в подмосковной Балашихе полностью ликвидирован, сообщил в Telegram-канале глава городского округа Сергей Юров. РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T01:20

2024-06-29T01:20

2024-06-29T01:25

балашиха

происшествия

сергей юров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949649982_0:318:2782:1883_1920x0_80_0_0_7c0349895419dd2a3c5a897db72de71f.jpg

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Пожар в двухэтажном жилом доме в подмосковной Балашихе полностью ликвидирован, сообщил в Telegram-канале глава городского округа Сергей Юров. "Уважаемые жители! В микрорайоне Керамик этой ночью произошел пожар в двухэтажном жилом доме. На данный момент возгорание полностью ликвидировано. Жильцы дома эвакуированы. Пострадавшим оказывается помощь. Экстренные службы работают на месте. К сожалению, есть жертвы. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибших", - говорится в сообщении.

балашиха

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

балашиха, происшествия, сергей юров