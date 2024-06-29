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Пожар в двухэтажном доме в Балашихе полностью ликвидировали - РИА Новости, 29.06.2024
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01:20 29.06.2024 (обновлено: 01:25 29.06.2024)
https://ria.ru/20240629/pozhar-1956247608.html
Пожар в двухэтажном доме в Балашихе полностью ликвидировали
Пожар в двухэтажном доме в Балашихе полностью ликвидировали - РИА Новости, 29.06.2024
Пожар в двухэтажном доме в Балашихе полностью ликвидировали
Пожар в двухэтажном жилом доме в подмосковной Балашихе полностью ликвидирован, сообщил в Telegram-канале глава городского округа Сергей Юров. РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T01:20
2024-06-29T01:25
балашиха
происшествия
сергей юров
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Пожар в двухэтажном жилом доме в подмосковной Балашихе полностью ликвидирован, сообщил в Telegram-канале глава городского округа Сергей Юров. "Уважаемые жители! В микрорайоне Керамик этой ночью произошел пожар в двухэтажном жилом доме. На данный момент возгорание полностью ликвидировано. Жильцы дома эвакуированы. Пострадавшим оказывается помощь. Экстренные службы работают на месте. К сожалению, есть жертвы. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибших", - говорится в сообщении.
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балашиха, происшествия, сергей юров
Балашиха, Происшествия, Сергей Юров
Пожар в двухэтажном доме в Балашихе полностью ликвидировали

Пожар в общежитии в подмосковной Балашихе полностью ликвидировали

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Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Пожар в двухэтажном жилом доме в подмосковной Балашихе полностью ликвидирован, сообщил в Telegram-канале глава городского округа Сергей Юров.
"Уважаемые жители! В микрорайоне Керамик этой ночью произошел пожар в двухэтажном жилом доме. На данный момент возгорание полностью ликвидировано. Жильцы дома эвакуированы. Пострадавшим оказывается помощь. Экстренные службы работают на месте. К сожалению, есть жертвы. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибших", - говорится в сообщении.
 
БалашихаПроисшествияСергей Юров
 
 
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