Путин поздравил работников судостроительной отрасли с праздником
Путин поздравил работников судостроительной отрасли с Днем кораблестроителя
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов судостроительной отрасли с Днем кораблестроителя, назвав отрасль одной из приоритетных в отечественной промышленности и экономики, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
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"Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём кораблестроителя. Судостроение по праву считается одной из ключевых, приоритетных отраслей отечественной промышленности и экономики в целом. Мощный производственный, интеллектуальный, кадровый потенциал наших верфей и конструкторских бюро позволяет создавать современные гражданские суда и боевые корабли", - говорится в телеграмме.
Путин отметил, что активно строится пассажирский, научно-исследовательский, грузовой и рыбопромысловый флот, выпускается уникальная морская техника для освоения океанских глубин и шельфовых месторождений. Во многом благодаря корабелам, по его словам, осваиваются новые международные логистические маршруты, развивается важное для регионов речное и паромное сообщение.
Президент особо подчеркнул, что российские атомные ледоколы, не имеющие аналогов в мире, играют огромную роль в хозяйственном освоении Арктики, служат развитию Северного морского пути. Путин отметил значимый вклад в эту работу Объединённой судостроительной корпорации – крупнейшей интегрированной структуры отрасли.
"Подчеркну, сегодня перед вами стоят важные, стратегические задачи. Необходимо обеспечивать надёжную деятельность предприятий в условиях беспрецедентных внешних вызовов, уделять неустанное внимание качественному и своевременному исполнению гособоронзаказа, добиваться укрепления технологического, экономического суверенитета нашей страны. Желаю труженикам и ветеранам судостроительного комплекса здоровья, успехов и всего наилучшего", - добавил он.