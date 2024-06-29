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Путин поздравил работников судостроительной отрасли с праздником - РИА Новости, 29.06.2024
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00:06 29.06.2024 (обновлено: 00:33 29.06.2024)
https://ria.ru/20240629/pozdravlenie-1956244361.html
Путин поздравил работников судостроительной отрасли с праздником
Путин поздравил работников судостроительной отрасли с праздником - РИА Новости, 29.06.2024
Путин поздравил работников судостроительной отрасли с праздником
Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов судостроительной отрасли с Днем кораблестроителя, назвав отрасль одной из приоритетных в... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T00:06
2024-06-29T00:33
общество
россия
арктика
владимир путин
объединенная судостроительная корпорация
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов судостроительной отрасли с Днем кораблестроителя, назвав отрасль одной из приоритетных в отечественной промышленности и экономики, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём кораблестроителя. Судостроение по праву считается одной из ключевых, приоритетных отраслей отечественной промышленности и экономики в целом. Мощный производственный, интеллектуальный, кадровый потенциал наших верфей и конструкторских бюро позволяет создавать современные гражданские суда и боевые корабли", - говорится в телеграмме.Путин отметил, что активно строится пассажирский, научно-исследовательский, грузовой и рыбопромысловый флот, выпускается уникальная морская техника для освоения океанских глубин и шельфовых месторождений. Во многом благодаря корабелам, по его словам, осваиваются новые международные логистические маршруты, развивается важное для регионов речное и паромное сообщение.Президент особо подчеркнул, что российские атомные ледоколы, не имеющие аналогов в мире, играют огромную роль в хозяйственном освоении Арктики, служат развитию Северного морского пути. Путин отметил значимый вклад в эту работу Объединённой судостроительной корпорации – крупнейшей интегрированной структуры отрасли."Подчеркну, сегодня перед вами стоят важные, стратегические задачи. Необходимо обеспечивать надёжную деятельность предприятий в условиях беспрецедентных внешних вызовов, уделять неустанное внимание качественному и своевременному исполнению гособоронзаказа, добиваться укрепления технологического, экономического суверенитета нашей страны. Желаю труженикам и ветеранам судостроительного комплекса здоровья, успехов и всего наилучшего", - добавил он.
https://ria.ru/20240617/putin-1953325907.html
https://ria.ru/20240607/salon-1951455538.html
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общество, россия, арктика, владимир путин, объединенная судостроительная корпорация
Общество, Россия, Арктика, Владимир Путин, Объединенная судостроительная корпорация
Путин поздравил работников судостроительной отрасли с праздником

Путин поздравил работников судостроительной отрасли с Днем кораблестроителя

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов судостроительной отрасли с Днем кораблестроителя, назвав отрасль одной из приоритетных в отечественной промышленности и экономики, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«
"Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём кораблестроителя. Судостроение по праву считается одной из ключевых, приоритетных отраслей отечественной промышленности и экономики в целом. Мощный производственный, интеллектуальный, кадровый потенциал наших верфей и конструкторских бюро позволяет создавать современные гражданские суда и боевые корабли", - говорится в телеграмме.
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Путин отметил, что активно строится пассажирский, научно-исследовательский, грузовой и рыбопромысловый флот, выпускается уникальная морская техника для освоения океанских глубин и шельфовых месторождений. Во многом благодаря корабелам, по его словам, осваиваются новые международные логистические маршруты, развивается важное для регионов речное и паромное сообщение.
Президент особо подчеркнул, что российские атомные ледоколы, не имеющие аналогов в мире, играют огромную роль в хозяйственном освоении Арктики, служат развитию Северного морского пути. Путин отметил значимый вклад в эту работу Объединённой судостроительной корпорации – крупнейшей интегрированной структуры отрасли.
"Подчеркну, сегодня перед вами стоят важные, стратегические задачи. Необходимо обеспечивать надёжную деятельность предприятий в условиях беспрецедентных внешних вызовов, уделять неустанное внимание качественному и своевременному исполнению гособоронзаказа, добиваться укрепления технологического, экономического суверенитета нашей страны. Желаю труженикам и ветеранам судостроительного комплекса здоровья, успехов и всего наилучшего", - добавил он.
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ОбществоРоссияАрктикаВладимир ПутинОбъединенная судостроительная корпорация
 
 
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