https://ria.ru/20240629/politseyskie-1956379840.html

На акции протеста в немецком Эссене серьезно пострадали двое полицейских

На акции протеста в немецком Эссене серьезно пострадали двое полицейских - РИА Новости, 29.06.2024

На акции протеста в немецком Эссене серьезно пострадали двое полицейских

Двое полицейских серьезно пострадали во время крупной акции протеста против правых радикалов и партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в немецком городе Эссен, РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T22:00

2024-06-29T22:00

2024-06-29T22:00

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Двое полицейских серьезно пострадали во время крупной акции протеста против правых радикалов и партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в немецком городе Эссен, еще семь стражей порядка получили легкие ранения, сообщили правоохранители. "Во время сопровождения одного политика через группу нарушителей порядка... неизвестные преступники нанесли удары по головам двух дежурных полицейских. Пока полицейские лежали на земле, их избили ногами. Полицейские получили серьезные травмы, и их пришлось доставить в больницу", - говорится в заявлении полиции Эссена, опубликованном на сайте ведомства. Отмечается, что в результате нападения были легко ранены еще семь правоохранителей. Злоумышленникам удалось скрыться в толпе, на текущий момент их личности не установлены. Полиция изучает видеозаписи, а также ищет свидетелей происшествия. Ранее местные власти сообщали о том, что съезд АдГ проходит в субботу и воскресенье, ожидаются крупные протесты, в которых примут участие до 100 тысяч противников партии и леворадикалов. В субботу правоохранители города Эссен с помощью дубинок и перцовых баллончиков предотвратили ряд попыток левоэкстремистов прорваться на территорию близ места, где проходит съезд, в результате которого были переизбраны председатели партии - Алиса Вайдель и Тино Крупалла. АдГ набрала 15,9% на прошедших выборах в Европейский парламент, заняв второе место и обойдя социал-демократов канцлера Олафа Шольца. В числе прочего партия выступает за ограничение миграции и мирное урегулирование конфликта на Украине. Противники партии часто обвиняют ее в связях с Россией, а с недавнего времени - и с Китаем. В 2023 году Федеральное ведомство по охране конституции признало правоэкстремистскими отделения АдГ в Саксонии, Тюрингии и Саксонии-Анхальт. Данное решение позволит федеральным властям расширить арсенал средств слежки за организацией. На федеральном уровне партия "подозревается в экстремизме", это считается более низкой угрозой. В июне прошлого года Немецкий институт прав человека опубликовал доклад, в котором заявил, что условия для запрета АдГ выполнены. Сама АдГ обвиняет власти Германии в травле партии и подавлении инакомыслия. В частности, сопредседатель партии Алиса Вайдель заявила, что недавнее нападение на политика от АдГ в Мангейме стало следствием травли со стороны СМИ и правящей коалиции. Также она потребовала "вернуться к минимальным демократическим практикам".

https://ria.ru/20240617/germaniya-1953490235.html

https://ria.ru/20240613/vybory-1952629053.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, эссен, украина, россия, тино крупалла, олаф шольц