https://ria.ru/20240629/pokhudenie-1956274073.html
Эндокринолог рассказала о побочных эффектах препаратов для похудения
Эндокринолог рассказала о побочных эффектах препаратов для похудения - РИА Новости, 29.06.2024
Эндокринолог рассказала о побочных эффектах препаратов для похудения
Любые медицинские препараты, помогающие снижать вес, в том числе и препараты для диабетиков, имеют побочные эффекты, рассказала в интервью РИА Новости... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T09:27
2024-06-29T09:27
2024-06-29T09:27
общество
россия
юлия репникова
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Любые медицинские препараты, помогающие снижать вес, в том числе и препараты для диабетиков, имеют побочные эффекты, рассказала в интервью РИА Новости врач-эндокринолог "Инвитро" Юлия Репникова. В последние годы в мире стали популярны для похудения препараты инкретинового ряда, например, "Оземпик", - гормона кишечника, который регулирует пищевое поведение - назначаемые при диабете 2-го типа. В России назначение таких препаратов для людей с ожирением не разрешено. "Нужно помнить, что у всех препаратов, абсолютно у всех препаратов в мире есть побочный эффект. Надо это понимать. То есть нет безопасных препаратов в принципе, даже безопасных диет нет. Например, все препараты ряда семаглутида (аналог инкретина - ред.), к которым относится и "Оземпик", замедляют перистальтику кишечника и желудка - поэтому пациенты быстрее насыщаются и потом еще долго не хотят есть. Однако в первые недели приема почти у всех остается привычка есть много, из-за чего организм начинает отторгать лишнюю пищу вплоть до рвоты", - рассказала Репникова. Она добавила, что "все остальные побочные действия препарата очень редкие". "Конечно, бывает индивидуальная непереносимость или аллергия, но принимать такие лекарства можно только по назначению врача", - добавила эндокринолог. "И надо понимать, что в Российской Федерации такие препараты разрешены только для пациентов с диабетом", - заключила врач.
https://ria.ru/20240411/tabletki-1939230579.html
https://ria.ru/20240628/pokhudenie-1956019080.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, юлия репникова
Общество, Россия, Юлия Репникова
Эндокринолог рассказала о побочных эффектах препаратов для похудения
Эндокринолог Репникова: все препараты для похудения имеют побочные эффекты
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Любые медицинские препараты, помогающие снижать вес, в том числе и препараты для диабетиков, имеют побочные эффекты, рассказала в интервью РИА Новости врач-эндокринолог "Инвитро" Юлия Репникова.
В последние годы в мире стали популярны для похудения препараты инкретинового ряда, например, "Оземпик", - гормона кишечника, который регулирует пищевое поведение - назначаемые при диабете 2-го типа. В России
назначение таких препаратов для людей с ожирением не разрешено.
"Нужно помнить, что у всех препаратов, абсолютно у всех препаратов в мире есть побочный эффект. Надо это понимать. То есть нет безопасных препаратов в принципе, даже безопасных диет нет. Например, все препараты ряда семаглутида (аналог инкретина - ред.), к которым относится и "Оземпик", замедляют перистальтику кишечника и желудка - поэтому пациенты быстрее насыщаются и потом еще долго не хотят есть. Однако в первые недели приема почти у всех остается привычка есть много, из-за чего организм начинает отторгать лишнюю пищу вплоть до рвоты", - рассказала Репникова.
Она добавила, что "все остальные побочные действия препарата очень редкие". "Конечно, бывает индивидуальная непереносимость или аллергия, но принимать такие лекарства можно только по назначению врача", - добавила эндокринолог.
"И надо понимать, что в Российской Федерации такие препараты разрешены только для пациентов с диабетом", - заключила врач.