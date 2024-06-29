https://ria.ru/20240629/pokhudenie-1956274073.html

Эндокринолог рассказала о побочных эффектах препаратов для похудения

Эндокринолог рассказала о побочных эффектах препаратов для похудения - РИА Новости, 29.06.2024

Эндокринолог рассказала о побочных эффектах препаратов для похудения

Любые медицинские препараты, помогающие снижать вес, в том числе и препараты для диабетиков, имеют побочные эффекты, рассказала в интервью РИА Новости... РИА Новости, 29.06.2024

2024-06-29T09:27

2024-06-29T09:27

2024-06-29T09:27

общество

россия

юлия репникова

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Любые медицинские препараты, помогающие снижать вес, в том числе и препараты для диабетиков, имеют побочные эффекты, рассказала в интервью РИА Новости врач-эндокринолог "Инвитро" Юлия Репникова. В последние годы в мире стали популярны для похудения препараты инкретинового ряда, например, "Оземпик", - гормона кишечника, который регулирует пищевое поведение - назначаемые при диабете 2-го типа. В России назначение таких препаратов для людей с ожирением не разрешено. "Нужно помнить, что у всех препаратов, абсолютно у всех препаратов в мире есть побочный эффект. Надо это понимать. То есть нет безопасных препаратов в принципе, даже безопасных диет нет. Например, все препараты ряда семаглутида (аналог инкретина - ред.), к которым относится и "Оземпик", замедляют перистальтику кишечника и желудка - поэтому пациенты быстрее насыщаются и потом еще долго не хотят есть. Однако в первые недели приема почти у всех остается привычка есть много, из-за чего организм начинает отторгать лишнюю пищу вплоть до рвоты", - рассказала Репникова. Она добавила, что "все остальные побочные действия препарата очень редкие". "Конечно, бывает индивидуальная непереносимость или аллергия, но принимать такие лекарства можно только по назначению врача", - добавила эндокринолог. "И надо понимать, что в Российской Федерации такие препараты разрешены только для пациентов с диабетом", - заключила врач.

https://ria.ru/20240411/tabletki-1939230579.html

https://ria.ru/20240628/pokhudenie-1956019080.html

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, юлия репникова