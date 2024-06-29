https://ria.ru/20240629/pogoda-1956284558.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 29.06.2024
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Местами ливни во второй половине дня и до плюс 32 градусов ожидается в Москве в субботу, которая может стать самым жарким днем в столице с начала года, сообщил... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T10:30
2024-06-29T10:30
2024-06-29T10:38
общество
москва
михаил леус
экология в россии
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Местами ливни во второй половине дня и до плюс 32 градусов ожидается в Москве в субботу, которая может стать самым жарким днем в столице с начала года, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня столица останется на западной периферии антициклона, однако воздушные массы над регионом по мере прогрева станут неустойчивыми, что приведет к образованию во второй половине дня очагов кучево-дождевой облачности, которые в свою очередь станут причиной кратковременных дождей, местами ливневого характера, с грозами. Днем в Москве плюс 30 - плюс 32, по области плюс 27 - плюс 32 градуса. С такими показателями сегодняшний день в Москве может стать самым теплым с начала года", - рассказал Леус. Он отметил, что ветер будет дуть северо-западный 3-8 метров в секунду, при грозах порывистый. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, оно близко к норме. Барометры покажут 747 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20240618/moskva-1953727364.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, михаил леус, экология в россии
Общество, Москва, Михаил Леус, Экология в России, Тверская область
Москвичам рассказали о погоде в субботу
В Москве суббота может стать самым жарким днем в столице с начала года
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Местами ливни во второй половине дня и до плюс 32 градусов ожидается в Москве в субботу, которая может стать самым жарким днем в столице с начала года, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня столица останется на западной периферии антициклона, однако воздушные массы над регионом по мере прогрева станут неустойчивыми, что приведет к образованию во второй половине дня очагов кучево-дождевой облачности, которые в свою очередь станут причиной кратковременных дождей, местами ливневого характера, с грозами. Днем в Москве плюс 30 - плюс 32, по области плюс 27 - плюс 32 градуса. С такими показателями сегодняшний день в Москве может стать самым теплым с начала года", - рассказал Леус.
Он отметил, что ветер будет дуть северо-западный 3-8 метров в секунду, при грозах порывистый. Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало, оно близко к норме. Барометры покажут 747 миллиметров ртутного столба.