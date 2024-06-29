https://ria.ru/20240629/podgotovka-1956257088.html
На Херсонском направлении организовали массовую подготовку операторов БПЛА
На Херсонском направлении организовали массовую подготовку операторов БПЛА - РИА Новости, 29.06.2024
На Херсонском направлении организовали массовую подготовку операторов БПЛА
Массовые занятия по подготовке операторов многофункциональных беспилотников-квадрокоптеров подразделений ВДВ из состава группировки войск "Днепр" перед... РИА Новости, 29.06.2024
2024-06-29T05:02
2024-06-29T05:02
2024-06-29T05:02
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ГЕНИЧЕСК, 29 июн - РИА Новости. Массовые занятия по подготовке операторов многофункциональных беспилотников-квадрокоптеров подразделений ВДВ из состава группировки войск "Днепр" перед выполнением боевых задач в зоне проведения спецоперации проходят на херсонской направлении, сообщили журналистам в Минобороны. "Операторы на групповых занятиях на херсонском направлении совершенствуют навыки в управлении беспилотниками, в частности, в проведении разведки, поиске наиболее приоритетных целей, корректировке огня различных систем артиллерии, фиксации на видео моментов поражения целей противника в условиях активного применения противником помех системами радиоэлектронной борьбы", - сообщили в оборонном ведомстве. Представитель Минобороны подчеркнул, что несмотря на жёсткие условия тренировок, дроноводам-десантникам удаётся постоянно находить и передавать в пункты управления верные координаты позиций пехоты и объектов противника. Важнейшим элементом подготовки операторов дронов является отточенный до автоматизма навык оперативно покидать позицию приземления беспилотника – ведь от этого зависят жизни всего расчета и его группы прикрытия.
https://ria.ru/20240613/tank-1952715849.html
https://ria.ru/20240104/spetsoperatsiya-1919650906.html
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в мире, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Воздушно-десантные войска России
На Херсонском направлении организовали массовую подготовку операторов БПЛА
Десант организовал массовую подготовку операторов БПЛА на Херсонском направлении
ГЕНИЧЕСК, 29 июн - РИА Новости. Массовые занятия по подготовке операторов многофункциональных беспилотников-квадрокоптеров подразделений ВДВ из состава группировки войск "Днепр" перед выполнением боевых задач в зоне проведения спецоперации проходят на херсонской направлении, сообщили журналистам в Минобороны.
"Операторы на групповых занятиях на херсонском направлении совершенствуют навыки в управлении беспилотниками, в частности, в проведении разведки, поиске наиболее приоритетных целей, корректировке огня различных систем артиллерии, фиксации на видео моментов поражения целей противника в условиях активного применения противником помех системами радиоэлектронной борьбы", - сообщили в оборонном ведомстве.
Представитель Минобороны подчеркнул, что несмотря на жёсткие условия тренировок, дроноводам-десантникам удаётся постоянно находить и передавать в пункты управления верные координаты позиций пехоты и объектов противника.
Важнейшим элементом подготовки операторов дронов является отточенный до автоматизма навык оперативно покидать позицию приземления беспилотника – ведь от этого зависят жизни всего расчета и его группы прикрытия.